На Кубани хотят канонизировать батюшку, тело которого два раза эксгумировали

Жители Ейского и Щербиновского районов собирают подписи для канонизации как местночтимого святого отца Стефана Ильича Янкова, который умер от болезни в 1914 году. Петицию хотят отправить Патриарху Кириллу и митрополиту Исидору. Мощи покойного батюшки находятся в часовне станицы Старощербиновской. После захоронения его тело два раза эксгумировали. Сохранность тела подтверждали каждый раз, но к лику святых покойного так и не причислили.

- Нетленные мощи Стефана Янкова первый раз обнаружили в 1977 году, - пишет создатель петиции местный житель Павел Федоров. - Сохранность тела подтвердил врач-хирург А.И. Красавцев. Второй раз тело тревожили в 1994 году. Его сохранность подтвердила уже краевая епархиальная комиссия и потребовала перезахоронить тело. На месте могилы в 2003 году построили часовню.

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов отец Стефан служил в Красном Кресте. После смерти при посещении его могилы на территории Свято-Покровского храма люди исцелялись от острого отита, воспаления седалищного нерва, менингита и т. д.

В Ейском епархиальном управлении сообщили, что документы для признания Стефана Янкова местночтимым святым отправили в Московский патриархат. Для этого нужно подтвердить свершение чуда исцеления. - Канонизация происходит по правилам со времен Древней Руси, - сообщает настоятель Свято-Троицкого храма станицы Должанской Андрей Чуклин. - Путем сбора петиций и подписей признать кого-либо святым нельзя. Чтобы канонизировать отца Стефана, признания факта сохранности тела после двух эксгумаций недостаточно, нужно признать акт исцеления. Мы составили житие этого батюшки по архивным документам. В них не было подтверждения врачами полного исцеления больного после визита к мощам. Например, была у человека последняя стадия рака, он помолился в часовне возле могилы батюшки и потом вылечился полностью. Такие случаи зафиксировать непросто, и церковь без подтверждения врачей не может признать чудо-исцеление. Может, оно и было, но врачи это не зафиксировали. Мы продолжаем искать эти данные в архивах. Поэтому процесс канонизации может длиться десятками, а то и сотнями лет. Были слухи, что к могиле Стефана приезжали люди, чтобы победить болезни, врачи не фиксировали ничего. На уровне сплетен церковь не канонизирует. Уверен, всему свое время.

На месте захоронения священника построили часовню\ФОТО: Ейское епархиальное управление

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

На сайте Ейского епархиального управления опубликовано житие отца Стефана. В 1977 году случайно обнаружили захоронение в парке станицы Старощербиновской во время посадки деревьев. Свидетели рассказали, что на крышке гроба было стекло на уровне лица. Люди заглянули и ахнули: покойник выглядел, будто только отошел в мир иной. Потом кто-то разбил стекло, и тело потемнело до коричневого цвета.

На место пригласили местного доктора - хирурга Альберта Красавцева. Медик подтвердил, что тело священника не рассыпалось, не издавало трупного запаха, было гибким, как тугая резина. После этого вскрытый гроб засыпали хлоркой (!), накрыли крышкой и вернули в землю. Но перед этим вандалы украли из гроба Евангелие, напрестольный крест, крестик священника. Место находки сровняли с землей.

Потом, в декабре 1992 года, в Краснодарское Епархиальное управление написала письмо директор Щербиновского народного музея М.Н. Путинцева. Женщина просила установить личность священника, захоронение которого нашли случайно 29 марта 1977 года.

- Захоронение относится к концу XIX - началу XX века, - написала в письме Путинцева. - 29 декабря 1992 года архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор направил комиссию для вскрытия гроба и определения личности захороненного.

Тело извлекли и перезахоронили в 1994 году по требованию архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора. Под крышкой гроюа члены церковной комиссии увидели тело, закрытое обрывками одежды священника. Останки Стефана Янкова практически полностью истлели. На груди кожа была белая и коричневая, но твердая. Ноги до колен превратились в прах. Скелет, руки и суставы не рассыпались за 17 лет под землей в хлорке.

В 2003 году на месте перезахоронения построили часовню, в 2004 году ее освятил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

СПРАВКА «КП»

Родился отец Стефан 3 декабря 1874 года во Владикавказе. Окончил курс Ставропольской духовной семинарии в 1896 году. 31 октября 1897 года Стефан Ильич Янков женился на дочери есаула станицы Старощербиновской Анне Ткаченко. Венчали супругов в старощербиновской Покровской церкви, последнем месте, где служил Стефан Янков. Умер отец Стефан 7 июня 1914 года от паралича сердца в 39 лет.