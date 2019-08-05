2019-08-05T11:16:18+03:00
Общество

Краснодарский врач рассказала, что делать, чтобы беременность не превратилась в ожирение

Завженской консультации краевого перинатального центра дала советы будущим мамам
Ева МУР@kp_kuban
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Врач советует есть больше клетчатки. Фото: ef_filippovВрач советует есть больше клетчатки. Фото: ef_filippov
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Заведующая женской консультации в краевом перинатальном центре Светлана Хачак рассказала, чем питаться женщинам в интересном положении.

- Необходимо ограничить продукты, богатые «легкими» углеводами: сладости, выпечка и некоторые фрукты. Эти продукты приводят к повышению сахара крови, содержат много калорий и относительно мало питательных веществ, - написала она в своем Instagram.

Светлана Хачак посоветовала исключить из рациона продукты быстрого приготовления. К ним относятся и изделия, прошедшие предварительную промышленную обработку.

- Это колбасы, сосиски, сардельки, копченое мясо и рыбу, бекон, свинину, баранину. Покупайте постное мясо: курицу, говядину, индейку, рыбу. Убирайте весь видимый жир: кожу с птицы, сало с мяса. Для приготовления пищи используйте небольшое количество растительного масла. Выбирайте «щадящую» кулинарную обработку: запекайте, варите, готовьте на пару. Нужно выбирать продукты с большим содержанием клетчатки. Они стимулируют работу кишечника. Это хлеб из муки грубого помола и каши из цельного зерна, свежие и замороженные овощи, зелень, макароны из твердых сортов пшеницы, свежие фрукты. Можно есть без ограничений кабачки, огурцы, помидоры, грибы, цукини, зелень, сельдерей, редис, салат, капусту, стручковую фасоль. Эти продукты низкокалорийные, с небольшим содержанием углеводов, - пояснила доктор.

И конечно, будущим мамам совсем не стоит отказываться от физических нагрузок. Достаточно просто ограничить их. Ходьба, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для беременных пойдут только на пользу. - А вот упражнений на пресс, прыжков и силовые тренажеры нужно избегать. Прежде чем заниматься гимнастикой для беременных, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, - рассказала Светлана Хачак. Кстати, доктор — самый активный пропагандист грудного вскармливания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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