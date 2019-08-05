«Я делал из них сувениры»: житель Новороссийска нашел снаряд времен ВОВ и хранил его у себя в шкафу 6 лет

«Черными копателями» на археологических раскопках никого не удивишь. Хотя Новороссийск стоит на месте древнегреческого города Бата, наши герои не охотились за античными артефактами. Им нравится собирать патроны, снаряды и оружие XX века, которые находят до сих пор в черте города и утилизируют на полигонах. Мы собрали несколько таких историй, когда боеприпасы «черные копатели» собирали в Новороссийске и хранили у себя дома, как в музее. Обычно при находке снаряда нужно звонить в полицию или МЧС. Но наши герои этого не сделали, за это им дали по два года тюрьмы и оштрафовали.

Из осколочного фугаса хотел сделать сувенир

В 2011 году 56-летний мужчина в лесу у поселка Цемдолина нашел артиллерийский осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм. Забрал боеприпас и хранил его у себя дома, в квартире в пятиэтажке - 6 лет в шкафу. 19 сентября 2017 года в полицию позвонил аноним и сказал, что мужчина хранит дома взрывные устройства.

- На место прибыли полицейские с понятыми и провели обыск, - сообщает старший помощник прокурора Новороссийска Анна Нечаева. - Хозяин квартиры не отказался от обыска: подписал заявление. В шкафу у него нашли два снаряда времен ВОВ: 20 и 76 мм. Еще там же обнаружили предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1. Мужчина объяснил, что боеприпасы нашел в лесу Цемдолины в 2011 году, забрал их себе как сувенир. На суде мужчина говорил, что делал из них поделки. Снаряды и гранату позже утилизировали на полигоне «Раевский». Любителя таких сувениров признали виновным по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». За это ему дали два года в колонии-поселения и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Нашел порох и хотел сделать петарду

В 2011 году на улице Промышленной поселка Абрау-Дюрсо 43-летний мужчина нашел металлическую банку без этикетки и открыл ее. Внутри был порошок, похожий на порох. Мужчина забрал себе находку, чтобы потом из порошка сделать петарду. 15 марта 2019 года наш герой захотел сделать петарду (неизвестно, делал ли он их до этого). Во время изготовления порох загорелся и раздался небольшой хлопок.

- Мужчина закричал, а его сосед вызвал полицию, - продолжает Анна Нечаева. - Он испугался, что кто-то из соседей услышит хлопок, поэтому до визита правоохранителей спрятал банку с порохом в шкаф. Полицейские прибыли на место, гражданин не был против обыска. В шкафу нашли банку с порохом. Мужчина признался, что банка к нему попала случайно в 2011 году, и он использовал порох для изготовления петарды. За это его осудили на два года со штрафом в 10 тысяч рублей. Наказание отбывает в колонии-поселения.

Собирал патроны на полигоне в Раевке

32-летний мужчина с апреля по май 2018 года собирал патроны на учебно-тренировочном полигоне «Раевский». Как он это делал и зачем, не сообщается - данные уголовного дела засекречены. Известно, что за это время он собрал у себя дома коллекцию из 112 патронов.

- Во время обыска оперативники нашли больше 100 патронов и самодельный револьвер, - продолжает Анна Нечаева. - Среди боеприпасов были: пистолетные патроны 9x18 калибра, 11 патронов ТТ калибра 7x62, патроны для ППД, ППШ, ППС, авиационных пулеметов и другие. Среди находок были даже патроны для винтовки Мосина образца 1891 года. Все боеприпасы изъяли и утилизировали. Мужчину наказали на два года ограничения свободы - ему нельзя выезжать из Новороссийска, ходить на массовые мероприятия, он обязан быть дома с 9 вечера до 9 утра и отмечаться в полиции два раза в месяц.