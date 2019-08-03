Обзор матча Зенит - Краснодар 3 августа 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 4-го тура РПЛ. Центральная встреча субботы завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки петербуржцев: на 80-й минуте автогол соорудил Дуглас Сантос, а уже в компенсированное время счет сравнял Артем Дзюба.

ОБЗОР МАТЧА ЗЕНИТ - КРАСНОДАР

От этого матча ждали многого. Встречались две самые яркие, атакующие и забивающие команды российского чемпионата. Все билеты на игру были проданы. Отдельная тема – звездные новички, появления которых очень ждали, а также использование системы VAR. За «Краснодар» с первых минут на поле вышел Реми Кабелла, а «Зенит» оставил Малкома на скамейке.

В начале матча «горожане» завладели инициативой, что привело к первой желтой карточке для Жиркова уже на второй минуте. Стартовое давление гостей длилось около 10 минут и ничем серьезным для «Зенита» не закончилось. Постепенно действующие чемпионы подравняли игру и стали создавать моменты. Больше всего их было у Азмуна, но два удара головой после подач были несложными для Сафонова, в других эпизодах с форвардом справлялись Мартынович и Спайич. Последний вынес мяч из ворот после удара Ракицкого со штрафного. Еще раз выручил Сафонов – Дуглас Сантос зарядил пушку метров с 28-ми.

Атаки «Краснодара» не несли в себе больших угроз – в первом тайме не было ни одного попадания в створ. Нередко гости использовали забросы на Ари из центральной зоны, но нападающий за мяч зацепиться не мог. Кабелла запомнился ударом с линии штрафной, но мяч прошел выше ворот.

В концовке тайма свой реальный шанс упустил «Зенит». Жирков здорово разобрался на фланге с Намли и точно подал в штрафную – Дзюба прыгнул выше всех и пробил мимо ворот.

Вторая половина встречи рисунок игры не изменила. Угрозу для ворот Сафонова представляли Жирков и Азмун, Дзюба все чаще уходил на фланг. «Краснодар» же продолжал искать варианты в атаке. Кабелла и Намли ушли с поля за полчаса до финального свистка, их заменили Сулейманов и Игнатьев.

«Зенит» ответил заменой Дриусси на Ерохина и Сутормина на того самого Малкома, который два дня назад приехал из «Барселоны». За секунду до появления бразильца Дзюба должен был открывать счет, но умудрился пробить мимо ворот после идеальной подачи Сутормина. Последней заменой «Краснодара» должен был стать выход Берга вместо Ари, но в последний момент все изменилось – Стоцкому пришлось менять Петрова, почувствовавшего недомогание.

Замены и паузы разрывали и без того не самый высокий ритм этого матча. Дело шло к довольно скучной нулевой ничьей с преимуществом «Зенита», но гол пришел откуда не ждали. На 80-й минуте оставшийся на поле Ари сделал подачу из глубины поля на Олссона, но головой сыграл Дуглас Сантос. Мяч от его головы перелетел через зачем-то вышедшего из ворот Лунева и попал в сетку. Несчастный случай «Зенита» позволил «Краснодару» открыть счет.

matchpremier Краснодар выходит вперёд в самой концовке встречи. #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитКраснодар

После пропущенного гола «Зенит» прибавил и смог сравнять счет. Вилена потерял мяч в центре поля, и после передачи Азмуна один на один с Сафоновым вышел Дзюба, реализовавший этот момент – 1:1. Скамейка «Краснодара» просила судью проверить момент отбора мяча у Вилены, бригада арбитров решила, что нарушения не было.

matchpremier Артём Дзюба вырывает ничью для Зенита . #МАТЧПРЕМЬЕР #ЗенитКраснодар

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Зенит - Краснодар 1:1 (0:0). Голы: Дуглас Сантос, 80 (автогол), Дзюба, 90+1.

Статистика игроков

Зенит: Лунев, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Жирков (Кузяев, 86), Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Барриос, Азмун, Дриусси (Ерохин, 69), Дзюба.

Краснодар: Сафонов, Мартынович, Спайич, Петров (Стоцкий, 78), Рамирес, Камболов, Вилена, Намли (Игнатьев, 60), Кабелла (Сулейманов, 57), Олссон, Ари.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

Предупреждения: Жирков, 2, Барриос, 28 – Вильена, 36, Кабелла, 54, Рамирес, 61, Ари, 89.

3 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром-Арена». 54 078 зрителей.