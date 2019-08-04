2019-08-04T09:49:01+03:00
Общество

Григорий Лепс прошел пешком 20 километров до поклонного креста в Геленджике

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото:instagram.com/gvlepsФото:instagram.com/gvleps
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Во время гастролей по Краснодарскому краю Григорий Лепс решил посетить православный крест, высота которого составляет 44 метра. Он был установлен на Маркотхском хребте в прошлом году. В основании креста находится небольшая часовня, ночью это строение подсвечивается с помощью фонарей. Это место сейчас очень популярно среди туристов. Большинство путешественников преодолевают весь путь к достопримечательности пешком.

instagram.com/gvleps

instagram.com/gvleps

Григорий Лепс не стал исключением. Он прошел 20 километров на пути к поклонному кресту в Геленджике. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram. Он поделился с подписчиками несколькими фотографиями.

- Все-таки дошёл до креста ( 20 км). Геленджик, Россия, - похвастался в Instagram певец.

instagram.com/gvleps

instagram.com/gvleps

Подписчики оценили поступок певца. По их мнению, не каждый популярный человек отправится в такое путешествие. Как отметили поклонники его творчества, на снимках он выглядит очень уставшим.

СПРАВКА

В 2015 году поклонный крест на Маркотхском хребте одобрил Патриарх Всея Руси Кирилл. Здесь заложили частицу мощей Святого Преподобного Серафима Саровского Чудотворца.

В 2017 году у основания креста построили часовню святого преподобного Серафима Саровского чудотворца. Площадь часовни небольшая, всего 100 квадратных метров.

Многие сравнивают достопримечательность со статуей в Рио-де-Жанейро и именуют крест «Рио-де-Геленджик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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