2019-08-04T19:55:38+03:00
Происшествия

В Крымске после сильных осадков подтопило улицы

Дождь шел почти 2 часа [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Днем 4 августа на Крымск обрушились сильные осадки. В городские службы поступило более 80 заявок на откачку воды. Ливень шел почти два часа. Вода скопилась в низменных участках автомобильных дорог.

Как сообщили в пресс-службе ЕДДС МО Крымского района, вода в дома не заходила, помощь по откачке воды с оказали по 12 адресам.

На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления.

- В Крымске создают дополнительные группы, с привлечением предприятий района. Все службы работают в оперативном режиме, - рассказал на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

Он также добавил, что граждане могут оставлять свои заявки ему в сообщениях на личный аккаунт. Необходимо указать адрес, телефон, информацию по тому, какой уровень воды во дворе.

Также в городе работают сирены. По прогнозам синоптиков осадки могут пойти еще до вечера.

Местные жители уже начали выкладывать видео в соцсетях. На них видно, как сильно подтопило улицы. Дороги превратились в море.

Подтопило новый микрорайон Надежда. Фото: социальные сети

Подтопило новый микрорайон Надежда. Фото: социальные сети

Так, в городе обрушившийся ливень затопил район, который строили для пострадавших в наводнении в 2012 году. Тогда в ночь на 7 июля унесли жизни больше 100 человек, тысячи людей лишились крыши над головой.

Для пострадавших построили дом в новом микрорайоне. Место выбирали такое, чтобы туда не достала вода. Многоэтажки находятся на возвышенности .

Но это не помогло, прошло несколько лет после страшной трагедии. И новый микрорайон поплыл.

Для пострадавших работают круглосуточные телефонам дежурных:

- 2-03-30- оперативный дежурный администрации Крымского района;

5-35-50 - оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы Крымского района.

В Крымске после дождя затопило новый микрорайон.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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