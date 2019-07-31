Самолет Краснодар-Тюмень экстренно приземлился в Самаре

В среду, 31 июля, около 3:00 следовавший рейсом Краснодар - Тюмень самолет Sukhoi Superjet 100 сел в Самаре. Это произошло в связи с неисправностью двигателя. На борту лайнера находились 97 пассажиров.

Причиной аварийной посадки стала неисправность левого двигателя. В 03:17 самолет благополучно приземлился в аэропорту Самары. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Пассажиры ожидали замены самолета. Их обеспечили всем необходимым. Куйбышевская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров и начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как стало известно, самолет, выполняющий рейс А4-333 Краснодар - Тюмень, приземлился в аэропорту Рощино в 08:52. Согласно данным онлайн-табло, изначально прибытие воздушного судна было запланировано на 04:50.

Напомним, внимание к состоянию самолетов Sukhoi Superjet приковано из-за авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. 5 мая SSJ 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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Но при посадке самолет жестко ударился о взлетно-посадочную полосу и пилоты решили уйти на второй круг. Следующая попытка оказалась удачной и борт благополучно прибыл в аэропорт (читать далее).