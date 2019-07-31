В Приэльбрусье нашли паспорт туриста из Краснодара, пролежавший под лавиной 40 лет

В июле группа альпинистов из Пятигорска во время восхождения на вершину в ущелье реки Мукал обнаружила следы туристического лагеря, который снесла лавина.

Вещи лежали под снегом 40 лет Фото: МАК Фрилайн

На месте были разбросаны остатки палаток, нашлась каска, ледоруб и даже лекарства из аптечки. Среди вещей нашелся паспорт на имя Татарченко Андрея Федоровича, прописанного в Краснодаре. В обложке были аккуратно сложены 10 рублей.

- Самой интересной находкой оказался неплохо сохранившийся паспорт Татарченко Андрея Федоровича 1959 года рождения, август, прописанного по адресу г. Краснодар, ул. К. Либкнехта, 157, кВ 57. На момент предполагаемого несчастного случая Андрей Федорович был прописан в общежитии в г. Москва, Ломоносовский пр-т, дом 31, к. 3, - сообщили альпинисты.

Предположительно, лавина накрыла лагерь 41 год назад – в 1978 году. С тех пор эти вещи лежали под снегом и вытаяли из ледника только этим летом.

Место находки Фото: МАК Фрилайн

По адресу регистрации в Москве находится филиал Дома студента МГУ. В момент схода лавины владельцу паспорта было 19 лет.

Теперь альпинисты ищут всех, кто может обладать информацией о туристе Андрее Татарченко и просят откликнуться.

Известно, что молодой человек действительно учился на физфаке МГУ и закончил кафедру физики твердого тела. В 1985-м году защитил кандидатскую диссертацию.

- Да, помню Татарченко Андрея: училась с ним на одном курсе физфака МГУ. Светло-русые вьющиеся волосы, голубые глаза, высокого роста. С ним было все хорошо, закончили физфак в 1982 году, - рассказала Ольга Павленко.

После окончания вуза ученый работал в подмосковном Троицке в Институте физики высокого давления, а после эмигрировал в США.

Сообщите по адресу kuban@phkp.ru, если что-то знаете о той самой группе туристов.