Француз, путешествующий на велосипеде, попросил ночлега у пожарных в России

Француз Этьен Забье путешествует на своем велосипеде не первый год. Так насыщенно решил он проводить свою пенсию - подкапливает денег на очередной марафон и едет. С собой уроженец Бельфора берет туристическую палатку - свалить усталость велосипедиста может где угодно. Но иногда не чурается принимать помощь жителей, тех территорий, где путешествует.

В апреле Этьен решился на марш-бросок через Германию, Австрию, Грецию, Румынию, Молдову, Украину и Россию – после путешествия по Черноморскому побережью Кубани велосипедист планирует посетить Абхазию, Грузию, Турцию, а после вернуться домой в Бельфор.

Этьен оставил письмо с благодарностью курганинским пожарным. Фото: ГУ МЧС РФ по краю

Преодолев уже 9,5 тысяч километров, мужчина оказался в Курганинском районе Краснодарского края.

- Он подъехал к пожарной части в станице Темиргоевской и попросил приютить на ночь, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отдельного поста Сергей Пилипенко. - Мы с трудом поняли его. Общались жестами и с помощью гугл-переводчика. А потом позвали на помощь учителя английского языка из местной школы.

Пожарные Этьена не только приютили, но и провели экскурсию по части. Француз в свою очередь рассказал о том, что повидал за время своего турне.

- Эта неожиданная встреча оставила очень много положительных эмоций, - написали пожарные в своем аккаунте в соцсети.

А велопутешественник отправился по Краснодарскому краю дальше, сказав, что гостеприимнее Кубани, мест не видал.