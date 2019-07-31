2019-07-31T14:02:34+03:00
Карта Кубани

Руководство Адыгеи и федеральных министерств обсудили мероприятия по ускоренному развитию региона

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Фото: Пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: Пресс-служба администрации республики Адыгея
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В Адыгею по поручению куратора региона от Правительства РФ – Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева прибыли первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Яновский, заместитель Министраэкономического развития РФ Петр Засельский, всего представители 9 федеральных министерств и ряда ведомств.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость совместного обсуждения достижений региона и проблемных моментов для выработки мер по стимулированию социально-экономического развития республики.

С целью ознакомления с ситуацией на местах состоялись рабочие встречи в отраслевых министерствах, посещения ряда объектов, а также облет территории Адыгеи. Далее в Доме правительства РА прошло общее совещание. Его провели Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

В совещании также председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Мурат Тхакушинов, представители федеральных министерств и ведомств, члены Кабинета министров РА.

«Цель визита – дать комплексную оценку развитию региона, концу августа сформировать и представить на утверждение дорожную карту по ускоренному социально-экономическому развитию республики. Для этого нужно выяснить потребности региона, проанализировать инициативы республики, инструменты господдержки. Важны объективные данные, синхронизация деятельности региона и федеральных министерств. У региона есть большой потенциал, мы видим активный рост во многих отраслях. Уверен, что благодаря усилиям местных властей и поддержке федерального центра Адыгее удастся достичь всех намеченных стратегических целей», - отметил Джамбулат Хатуов.

Глава Адыгеи поблагодарил представителей федеральных министерств за внимание к региону и заявил о готовности республики к активному взаимодействию и выполнению всех рекомендаций специалистов для повышения темпов развития Адыгеи.

Стороны рассмотрели ситуацию в различных отраслях, обозначили существующие проблемы и наметили пути их решения. С этой целью органами власти региона был разработаны инициативы для ускоренного развития Адыгеи.

«Недавно с куратором нашего региона – главой Минсельхоза России Дмитрием Николаевичем Патрушевым – состоялась встреча, посвященная именно этой теме. По ее итогам в республике уже активно ведется работа по подготовке проекта соответствующего программного документа, призванного обеспечить опережающее развитие Республики Адыгея. У нас есть понимание, как этого достичь. Мы сконцентрировались на стратегических задачах, успешное решение которых при поддержке федерального центра позволит нам обеспечить дальнейшее устойчивое развитие региона. При этом нам очень важно экспертное мнение», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что у республики есть все предпосылки для успешной совместной работы. Адыгея – в числе регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами. Уровень дотационности республиканского бюджета за последние 5 лет снизился с 27,4% до 20,8%. Налоговые и неналоговые доходы региона возросли с 9,3 до 13,5 млрд. рублей. По темпу роста объема инвестиций в основной капитал Адыгея заняла 1-е место среди субъектов России.

Вместе с тем для кардинального изменения ситуации и прорывного развития Глава Адыгеи назвал важным созданный институт кураторства, который позволит найти самые эффективные решения, меры и механизмы выполнения майского указа Президента РФ Владимира Путина и достижения целевых показателей национальных проектов.

Стимулирующим фактором для Адыгеи названо снижение энергодефицита, развитие инфраструктуры, дорожное строительство, реализация проектов в промышленности, сфере туризма, АПК. Модель развития сельского хозяйства республики уже получила положительную экспертную оценку. Более того, Адыгея вошла в число лучших 10 субъектов страны по закладке садов интенсивного типа.

Ряд инициатив республики касался поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций. Перспективным названо создание индустриальных парков. С этой целью в Адыгее уже реализуется проект «Индустриальный парк Яблоновский».

Для формирования предложений был проведен глубокий анализ ситуации не только в каждой отрасли, но по всем муниципалитетам. В перечень инициатив включены практически все предложения отраслевых министерств и муниципальных образований.

По итогам совещания сформирован список поручений, касающийся синхронизации проектов республики с федеральными министерствами, определения оптимальных путей их реализации, возможности получения федеральной поддержки.

В завершение Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что все принятые на совещании решения будут отражены в дорожной карте, и дальнейшая совместная работа в рамках института кураторства обеспечит региону качественный рывок в социально-экономической сфере.

Пресс-служба администрации республики Адыгея

ИСТОЧНИК KP.RU

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