Жители Новороссийска построили единственную в городе площадку для выгула собак

Редко в каких российских городах есть площадки для выгула собак. Максимум место для тренировок с кинологами. Поэтому чаще всего с питомцами гуляют на улице. Дрессировщик из Новороссийска пошел дальше, он решил оборудовать место, где собаководы могли спокойно и бесплатно провести время со своими питомцами.

- В 2014 году в городе уже была площадка для выгула на территории рыбзавода, нам выделил под нее место хозяин, - рассказывает Игорь Карацуба, дрессировщик и председатель Краснодарской краевой общественной организации любительского собаководства. - Потом мужчина продал землю застройщикам, которые возвели на этом месте многоэтажки. Позже на нас стали жаловаться жильцы высоток, мол, надоел ваш вечный собачий лай и с детьми толком не погуляешь.

В 2017 году собаководы начали искать место для новой площадки. Обратились в администрацию, чтобы им выдали участок в безвозмездное пользование. Сначала активистам предложили несколько заболоченных мест в черте города, но эти варианты народ не устроили, и люди пошли на прием к мэру Пахомову.

- После встречи он дал поручение выделить нам место на улице Дзержинского возле спортклуба «Патриот», - продолжает Игорь Карацуба. - В итоге через полгода нам разрешили сделать площадку на 8 сотках. Дали землю в безвозмездное пользование на 5 лет. Это был пустырь, закрытый забором и заваленный строительным мусором. Пришлось даже нанимать кран, чтобы вывезти весь хлам оттуда. Ради этого мы зарегистрировали организацию - Краснодарскую краевую общественную организацию любительского собаководства, физлицу участок просто так не дадут.

Затем начался сбор. На это ушло два года, деньги присылали со всей страны. В итоге только к июлю 2019 года удалось собрать 100 тысяч рублей.

- Сбор средств объявили в соцсетях, - продолжает Игорь Карацуба. - На эти деньги мы сварили ворота, сделали таблички со временем работы и правилами выгула на площадке. Участок разделили на три части, чтобы маленькие собаки были отдельно от больших псов и т. д. Всего площадка вмещает до 100 собак. Выгуливать питомца можно бесплатно с семи до девяти вечера. Позже увеличим время работы.

Правила на площадке просты: обязательно убирайте за своим псом, при выходе надевайте намордник с поводком, собака должна быть привита и т. д. Официально место для выгула откроют 4 августа.