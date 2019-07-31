Власти Краснодара нашли родителей мальчика, 20 лет назад усыновленного американцами

Спустя несколько месяцев поисков от биологических родителей Андрея Щербакова (Кристоффа) ни слуху, ни духу. Наталья и Петр Щербаковы, 20 лет назад оставившие своего новорожденного первенца в одном из роддомов Краснодара, так и не объявились. Однако «Комсомольская правда» своих поисков не прекратила и направила запрос в мэрию города, в чьем ведении были и вопросы семьи и детства в 1992-ом году.

- В архиве имеется дело об усыновлении малолетнего Щербакова А.Н., но по закону все, кто принимал решение определить ребенка в другую семью, обязаны хранить эту тайну, - сообщили «КП» - Кубань» в муниципальном управлении.

По словам специалиста ведомства Светланы Братковой, Андрей должен нотариально заверить согласие приемных американских родителей о снятия этого грифа «Секретно». А сам он должен обратиться с соответствующим письмом.

Такого крошку увезли из России в Америку 23 года назад

- Я знаю, что в Америке тайны усыновления не существует, - сказала она. - Но у нас такие законы.

Теперь, чтобы найти настоящих родителей, Андрею нужно сделать последний шаг — пройти это бюрократическое испытание.

На медицинской выписке сложно разобрать связный текст, но слово ОТКАЗНИК мы прочитали

Напомним, 9-месячного краснодарца, брошенного родителями в роддоме, в 1997 году усыновила супружеская чета из Калифорнии — Дуглас и Мэри Кристофф. В силу возраста Андрей не запомнил ничего из своей недолгой жизни в России и больше никогда не слышал русскую речь. Но полгода назад, когда сам стал отцом, решился-таки на поиски своих настоящих родителей. Случай свел его с героиней «Комсомольской правды» - Кубань» Катей Хайс(Ивановой) в далекой Темекуле. Хотя, как по нам, так совпадения - и Катя, и Андрей родом из Краснодара — прям-таки мистические. Молодая женщина посоветовала ему обратиться за помощью в «Комсомолку».

У Андрея два свидетельства о рождении, и как раз наличие первого из них, где родителями значатся Наталья Александровна Щербакова и Петр Иванович Щербаков, говорит о том, что рождения Андрея ждала полная семья. Что же могло произойти, чтобы они решились написать отказную?

- Я понял, что готов услышать любой ответ, - уверенно говорит Андрей.

Завесу тайны большого материнского предательства приоткрывает больничная выписка парня. На потрепанной временем бумаге читается текст:

- Отказной. Беременность (третья по счету) протекала с угрозой прерывания. Роды первые (значит, две другие Наталья не выносила?!). Вес новорожденного - 2800 г, длина — 52 см, оценка по шкале Апгар 6-7 баллов. Диагноз — двусторонняя перивентрикулярная ишемия.

Биологические родители Андрея в Краснодаре зачем-то зарегистрировали ребенка, а потом отказались от него

Грубо говоря, мозг младенца недостаточно снабжался кровью, а значит, и кислородом.\

- Выживаемость с таким диагнозом составляет 20 процентов, но сейчас мы выхаживаем даже таких, которые весят 500 граммов, - рассказывает «Комсомолке» акушер-гинеколог в краснодарском роддоме Владимир Перов.

Врач уверен, что в 90-е годы оставить ребенка в роддоме родители могли и из-за банальной бедности.

«КП» - Кубань» вновь обращается к родственникам Андрея (они наверняка существуют), чтобы сообщили нам о себе по адресу kuban@phkp.ru или позвонили по телефону в Краснодаре — 8(861)992-7-992.

Молодой, успешный и здоровый парень хочет найти вас! Упростите ему эту задачу!

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