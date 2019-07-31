ВТБ Лизинг объявляет прием заявок на финансирование автомобилей Audi

ВТБ Лизинг начинает прием заявок на финансирование автомобилей Audi A6 45 TFSI quattro 2020 модельного года, а также Audi A6 и Audi A8L в специальном исполнении Fleet Series. Предложение действует до 30 сентября 2019 года.

Модели Audi A6 45 TFSI quattro доступны в четырех вариантах оснащения – Basic, Advance, Sport и Design. Для клиентов ВТБ Лизинг они предоставляются на специальных корпоративных условиях: в исполнении Advance - от 3,36 млн рублей, Sport и Design - от 3,54 млн рублей с поддержкой 12%.

Специальные Fleet версии доступны для автомобилей Audi A6 с выгодой 16% и Audi A8L с преимуществом в 18,5%.

«Клиенты ВТБ Лизинг стремятся следовать современным тенденциям и обновляют свои транспортные средства в момент выхода новой модели. Мы своевременно предоставляем им такую возможность и открываем предзаказ на новый Audi A6 45 TFSI quattro в наиболее интересных комплектациях. Автомобили Audi в специальном исполнении, доступном только для корпоративных клиентов, Audi A6 Fleet Series и Audi A8L Fleet Series, всегда пользуются высоким спросом. Поэтому мы уверены, что наши клиенты будут рады оформить новые модели в лизинг на особых условиях. Удобство для клиентов – это наша стратегическая задача», - отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.