2019-08-01T12:32:07+03:00
Дом. Семья

Житель Краснодара спас лебедя с поломанным крылом

Мужчина подобрал его на трассе возле станицы Ивановской и отдал ветеринару
Андрей ГОРЕЛОВ
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Лебедя подобрал на трассе краснодарец и передал ветеринару\ФОТО: Виктор ЗимаЛебедя подобрал на трассе краснодарец и передал ветеринару\ФОТО: Виктор Зима
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27 июля в соцсетях крайцентра появилось сообщение, что на трассе «КраснодарТемрюк» возле станицы Ивановской в камышах умирает лебедь со сломанным крылом. Один из неравнодушных жителей Краснодара подобрал птицу и отвез к ветеринару.

- Лебедя мне в ветклинику привез парень по имени Виктор, - рассказывает орнитолог Константин Сычёв. – Птица была еле живая и истощенная, не могла шевелить крыльями и лапами. Мы ее обследовали и выяснили, что сломано крыло, а в желудке есть инородный предмет. Без операции тут не обойтись, назначили ее на 30 июля. Перед этим решили на всякий случай сделать гастроскопию. В желудке у лебедя нашли камушек – это нормально для таких птиц. Потому хирургическое вмешательство тут излишне, а крыло само срослось, есть только небольшое смещение. Сейчас продолжаем давать корм и лечить птицу противовоспалительными препаратами с обезболивающим.

Сейчас лебедя откармливают и готовят к выпуску на волю\ФОТО: Виктор Зима

Сейчас лебедя откармливают и готовят к выпуску на волю\ФОТО: Виктор Зима

По словам специалиста, из-за сломанного крыла птица не могла добыть себе пропитание, поэтому была сильно истощена. И все же даже после лечения лебедь не сможет выжить в дикой природе.

- Мы объявили сбор средств на лечение птицы, собрали за 3 дня 7,5 тысяч рублей, - продолжает Константин Сычёв. – Этой суммы хватит. Продолжаем наблюдать за птицей. Позже хотим выпустить его на волю в один из прудов Краснодара, чтобы лебедя там подкармливали прохожие, или отдадим в питомник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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