Жизнь после скандала. Отец-одиночка, лишенный прав на трех дочерей, попал в больницу

В свои 53 года Андрей Сапельников весит 200 килограммов и с трудом передвигается по квартире в Кропоткине. Зимой прошлого года к ним в квартиру зачастили комиссии органов опеки. Одинокий отец дочерей - случай не рядовой! В конце прошлого года его лишили родительских прав на 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу.

- Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласило решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей.

Отец девочек опрометчиво забыл оформить развод с их матерью — Еленой Сапельниковой. И суд отдал ей права на детей, несмотря на то,что та ушла из семьи, когда младшей Даше было всего четыре месяца. Из-за отсутствия родительского интереса кого-кого, а ее давно нужно было автоматически лишить прав на детей. Но тут система семьи и детства допустила явную огреху.

Мы решили узнать, что изменилось в жизни семьи Сапельниковых после громкого разоблачения в СМИ.

- Я в больнице лежу. Уже в третий раз, - говорит Андрей Петрович, который раньше под различными предлогами отказывался от госпитализации даже по рекомендации суда. - У меня много болячек и врачи пытаются их лечить.

Старшая его дочь — Ксения - в апреле вышла замуж, чтобы не попасть в реабилитационный центр. А спустя месяц надела белый фартук и банты, чтобы отпраздновать окончание средней школы.

Ксюша вышла замуж и закончила школуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ксюшка сдала ЕГЭ и подала документы в колледж на повара-кондитера, - продолжает Сапельников. - Каждый день ко мне в больницу приходит. Счастливая.

Средняя Лера — погодка Ксюши — тоже определилась с профессией.

- Дочка, как и хотела, поступает в медколледж в Сочи, - говорит отец. - Живет по-прежнему с матерью. Никакие характеристики Лены не помогли вернуть ее в Кропоткин.

После фееричного выступления матери девочек на одном из центральных каналов, органы опеки оставили ей воспитывать и малолетнюю Дашу.

Лера хочет быть медикомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дашка рвется ко мне, - продолжает Сапельников. - Но в родительских правах я по-прежнему не восстановился. Гордон обещал ей организовать пластическую операцию (у 14-летней девочки ожог лица). Но пока обещаниями все и закончилось.

Напомним, в декабре прошлого года, по жестокой иронии судьбы, именно матери — Елене Сапельниковой было передано право распоряжаться судьбами Ксении, Леры и Даши.

Страница Елены в соцсетях весьма красноречива. В графе «Увлечения» она фиксирует: «Бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) нигде не работает. Остается только догадываться, почему 13-летнее отсутствие матери в жизни ее дочерей и доходов на их нынешнее содержание, не пошатнули позицию органов опеки в суде.

Даша хочет к папеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У нас пока нет детей... Но это пока, - кокетливо мнет ручку своего избранника многодетная «инфанта» на одном из федеральных каналов, тут же забыв по какому поводу ее пригласили. - Хотим девочку или мальчика... Все равно. Наличие дочек за занавеской ее не смущает. Кстати, о наличии у зазнобы трех дочек ее жених узнал неделю назад.

Мать девочек - Елена СапельниковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, в школе станицы Казанской, где девочки учились пока их не отправили к матери в Сочи, педагоги хорошо о них отзываются. Много читают, старшие отлично поют. Удивительно, но бытовые и семейные трудности не отразились на состоянии их интеллекта. Ксюша мечтает быть первоклассным поваром, Лера собирается поступать в медицинский, только младшенькая Даша с выбором профессии пока не определилась. Несчастный случай сделал ее инвалидом: сестра решила ее избавить от вшей керосином, а он полыхнул от включенной рядом плиты.

- У нее было обожжено 30 процентов кожи, краснодарские медики восстанавливали ей лицо, взяв кожу с бедра, - рассказывала «КП» - Кубань» родная сестра Андрея Сапельникова Вера Петровна. - Ни мама, ни папа за два месяца, что она лежала в больнице, к ней не приехали.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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