На Кубани нашли следы одного из древнейших христианских храмов России

На Таманском полуострове осталось множество следов предыдущих эпох, здесь кипела жизнь во времена Боспорского царства, а затем Византийской империи. Именно в этот период здесь появились первые христианские общины.

Ученые говорят, что епископская кафедра Фанагории упоминается в источниках начала VI века, ее появление связывают с императором Юстином I. Однако следов христианской культуры до сих пор найдено не так много - это фрагменты посуды, несколько надгробий и бронзовый крест.

Этим летом коллекцию пополнили две важнейшие находки Фанагорийской экспедиции. Это фрагменты мраморной полукруглой столешницы и мраморной купели, которые находились в одном из древнейших храмов Фанагории.

Столешница Фото: Фанагорийская экспедиция

- Столешницы в форме греческой буквы «сигма», обычно датируемые V–VI вв., использовали в храмах в качестве алтаря, в том числе главного, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез, - поясняет руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов. - Среди близких фанагорийскому экземпляру аналогий можно привести только три целых экземпляра – из Афин, Рима (в Метрополитен-музее в Нью Йорке) и проданный на аукционе Сотбис.

Купель Фото: Фанагорийская экспедиция

Мраморная купель также сохранилась лишь частично - найдены боковые, тыльная стороны и дно. Лицевая сторона, на которую наносились христианские символы, не сохранилась. Ученые предполагают, что в ней крестили не только младенцев, но и взрослых людей, что было очень важно на этом этапе распространения христианства. Купель стояла за пределами основного помещения храма.

- Найденные фрагменты можно считать убедительным свидетельством того, что в Фанагории был построен храм одной из первых на этой территории христианских общин, - считают археологи.