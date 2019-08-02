День ВДВ в Новороссийске: программа мероприятий, дата празднования

День ВДВ отметят в Новороссийске 2 августа. Это событие традиционное. Ведь в городе с 1993 года располагается одно из лучших в стране войсковых подразделений: 7-я Гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия. Бойцы дивизии участвовали в Великой Отечественной войне, сражались в Афганистане, Абхазии, Дагестане, Чечне и сейчас продолжают защищать Россию. В свой профессиональный праздник десантники на полигоне «Раевский» покажут, как идут в разведку, захватывают объекты и прыгают с парашютом.

- Мероприятия начнутся 2 августа с возложения цветов у памятника В.Ф Маргелова в 9:00 на Анапском шоссе. Затем на полигоне в станице Раевской с 11:00 начнутся показательные выступления десантников и военного оркестра. Зрителям покажут прыжки с парашютом, марш военной техники с применением оружия и выставка боевых машин, которые есть на вооружении у ВДВ: квадроциклы, БМД, танки Т-72 Б3, БТР, «Рысь», «Тигр» и беспилотные летательные аппараты, - сообщили в администрации Новороссийска.

С 11:00 до 11:30 на полигоне «Раевский» пройдет официальная часть мероприятия: построение дивизии и торжественный митинг с поднятием флага РФ.

С 11:30 до 11:45 выступит военный оркестр 108 десантно-штурмового полка.

С 11:45 до 12:00 десантники покажут, как захватывают объект, захваченный террористами.

С 12:00 до 12:15 разведчики продемонстрируют боевую подготовку.

С 12:15 до 12:30 десантирование личного состава с военных самолетов на полигон.

С 12:15 до 13:00 концерт творческих коллективов Новороссийска и Кубани, выступит военный инструментальный ансамбль «Синева».

С 11:00 до 14:00 будет работать полевая кухня

С 11:00 до 14:00 работает выставка боевой техники, которая стоит на вооружении ВДВ. Смотрите, как проходит День ВДВ в Краснодаре у нас в фотогалерее.