Эвакуация детских лагерей и подтопленный Крымск: на Кубани снова объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о непогоде все экстренные службы региона. По их данным, 4 и 5 августа в крае пройдут ливни с грозой и шквалистым ветром, а местами на побережье пройдут смерчи. Первым под удар стихии попал Крымск, причем тот район, где построили новые дома для подтопленцев 2012 года. В городские службы поступило 80 заявок на откачку воды.

Крымск

Как сообщили в пресс-службе ЕДДС МО Крымского района, ливень шел почти два часа. Вода скопилась в низменных участках дорог. Тем не менее вода в дома не зашла, помощь по откачке воды с оказали по 12 адресам.

- В Крымске создают дополнительные группы, с привлечением предприятий района. Все службы работают в оперативном режиме, - рассказал на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь. - Граждане могут оставлять заявки мне в сообщениях на личный аккаунт. Укажите адрес, телефон, информацию уровню воды во дворе.

Жители города выложили, как после ливня затопило дом в новом микрорайоне, который построили для пострадавших от наводнения в 2012 году. Место для домов выбрали, чтобы туда не достала вода. Многоэтажки возвели на возвышенности, но это не спасло от подтопления.

В 2012 обрушившийся ливень затопил район, который строили для пострадавших в наводнении в 2012 году. Тогда в ночь на 7 июля унесли жизни больше 100 человек, тысячи людей лишились крыши над головой.

Славянский район

Из-за непогоды спасатели эвакуировали людей из двух лагерей на берегу Азовского моря в Славянском районе.

- В селе Ачуево из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» эвакуировали 250 детей и 79 взрослых, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – В этом задействовано 12 автобусов. Детей и вожатый развезли по домам в Славянске-на-Кубани, некоторых отдыхающих отвезли в пункт временного размещения в школе №52.

ФОТО: ГУ МЧС края

После эвакуации, когда перестал идти ливень, спасатели начали возвращать эвакуированных детей и взрослых обратно в лагерь.

- Уровень воды на низменных участках дороги пока не позволяет организовать возвращение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - Проводятся инженерные работы по отводу воды. Подготовлена техника высокой проходимости и автобусы.

Краснодар

В крайцентре обошлось без подтоплений. Здесь все равно дежурит 12 машин для откачки воды.

- В городе контролируют ситуацию на местах, при необходимости - технику направят для откачки подтоплений. Заявок от жителей пока не поступало, общественный транспорт ездит нормально, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

- Специалисты центра мониторинга дорожного движения и транспорта во время дождя провели объезд по городу, подтоплений на улично-дорожной сети они не зафиксировали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.