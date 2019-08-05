Жительница Челябинской области прятала Audi A7 от приставов в Анапе, а ее случайно нашел кредитор

Этот случай произошел в городе-курорте, где долгое время от приставов пряталась жительница Миасса Челябинской области. Пару лет назад она взяла крупный кредит в банке и, как водится, погашать не торопилась. В итоге сумма долга достигла 1,95 миллиона рублей.

Банк, естественно, обратился в суд. Служитель Фемиды вынес решение – конфисковать Audi A7, которая в кредитных договорах фигурировала в качестве залога. Вот только возникла проблема - по месту регистрации должница не проживает, на связь с ней выйти не удается.

- Женщину и ее машину объявляли в розыск, - рассказывают «КП» - Кубань» в УФССП по Челябинской области. - Информация о нахождении автомобиля приходила из различных регионов России, но проводимые там мероприятия в рамках разыскного дела не приносили плодов – машина исчезала.

Но в конце июля удача все-таки улыбнулась. Кредитор во время командировки в Анапе заметил на одной из улиц машину с челябинскими номерами, узнал в ней разыскиваемую иномарку, а за рулем – заемщицу-должницу.

Сотрудник банка тут же позвонил приставам в Челябинск, а те, в свою очередь, попросили помощь у анапских коллег. Они приехали по адресу, но увидеться с должницей не смогли – она предпочла скандалить за дверью квартиры.

Впрочем, это было и неважно. Машину арестовали, при понятых погрузили на эвакуатор, который перевез автомобиль в Челябинск, преодолев более 2500 километров.

Деньги, вырученные за иномарку, пойдут на погашение долга. Фото: УФССП по Челябинской области.

- Услуги транспортировки иномарки оплатил банк-взыскатель. Вышло 60 тысяч рублей, - добавляют приставы.

Через неделю родственник должницы передал судебным приставам ключи и документы на автомобиль. Машину ждет независимая оценка. В ближайшее время ее выставят на торги. Деньги, вырученные за иномарку, пойдут на погашение долга. Если средств не хватит, то услуги эвакуатора женщине придется оплатить отдельно.

Более того, как сообщают приставы, на женщину составлено еще одно исполнительное производств - она не оплатила 446 тысяч рублей налогов. У нее заблокированы все счета, данные женщины числятся с стоп-листе выезда за границу.