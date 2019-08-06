Сгорело все: Жители Туапсинского района собирают вещи и стройматериалы для семьи погорельцев

В этот дом в селе Красном Туапсинского района Пряничниковы въехали в 2017 году. Семья решила перебраться в Краснодарский край из Оренбургской области из-за проблем со здоровьем.

- У меня проблемы с легкими были. Врачи посоветовали сменить климат, переехать ближе к морю. Так мы с супругой и сделали, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 62-летний пенсионер Александр Пряничников. - Здесь в Туапсинском районе мне хорошо, дышится легче, забыл уже про таблетки.

Совсем недавно мужчина вместе с супругой закончил ремонт. Не успели отпраздновать его окончания, как вдруг беда - пожар. Произошло все 2 августа. Соседи заметили дым, вызвали спасателей.

От дома остался лишь остов. Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.

- В 12:20 пожарные выехали по адресу, на месте они были в 12:35. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 12:40 пожар локализовали, в 12:55 полностью ликвидировали возгорание.

Когда пламя потушили, глава семьи с ужасом осознал: теперь у них нет ни крыши над головой, ни имущества, ни документов. Буквально за час дом сгорел дотла. От семейного гнездышка остался лишь остов.

Сам глава семейства считает, что это был поджог.

- Не так давно я сделал на своего сына доверенность, но только на земельный участок. А он взял и переписал дом на другое лицо. Мы начали с ним судиться, - говорит Александр. - 2 августа как раз было итоговое заседание. Суд встал на мою сторону. Не успел я доехать до дома и - пожар. Не думаю, что это совпадение.

Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

В причинах пожара сейчас разбираются специалисты. Однако сейчас семья осталась буквально на улице. За поддержкой Александр обратился к властям.

- У меня даже заявления не приняли. Сказали, что помогают только тем, у кого местная прописка. Мы в этот список, к сожалению, не входит, - рассказывает глава семейства.

Но, к счастью, нашлись люди, которые поддержали Пряничниковых в трудную минуту. На беду первыми откликнулись соседи, которые приютили погорельцев. Позже о несчастье узнали активисты из местной благотворительной организации «Дари добро», которые помогли собрать семье вещи первой необходимости: продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, постельное белье.

- Одежды у нас достаточно, благодарим всех, кто помог. А вот обуви нет. Она сейчас нам очень нужна. Мужская - 43-44 размера, женская - 37 размера, - продолжает Александр. - Очень бы пригодились стройматериалы, дом придется возводить с нуля, огонь добрался даже до фундамента. Скоро осень, холода, начинать нужно уже сейчас.

Если вы хотите помочь, то можете связаться с главой семьи - 8-900-247-96-49 (Александр Пряничников).