2019-08-06T09:56:19+03:00
Происшествия

Сгорело все: Жители Туапсинского района собирают вещи и стройматериалы для семьи погорельцев

Хозяин дома считает, что это был поджог [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Активисты благотворительной организации помогли собрать вещи первой необходимости. Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.Активисты благотворительной организации помогли собрать вещи первой необходимости. Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.
Изменить размер текста:

В этот дом в селе Красном Туапсинского района Пряничниковы въехали в 2017 году. Семья решила перебраться в Краснодарский край из Оренбургской области из-за проблем со здоровьем.

- У меня проблемы с легкими были. Врачи посоветовали сменить климат, переехать ближе к морю. Так мы с супругой и сделали, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 62-летний пенсионер Александр Пряничников. - Здесь в Туапсинском районе мне хорошо, дышится легче, забыл уже про таблетки.

Совсем недавно мужчина вместе с супругой закончил ремонт. Не успели отпраздновать его окончания, как вдруг беда - пожар. Произошло все 2 августа. Соседи заметили дым, вызвали спасателей.

От дома остался лишь остов. Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.

От дома остался лишь остов. Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.

- В 12:20 пожарные выехали по адресу, на месте они были в 12:35. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 12:40 пожар локализовали, в 12:55 полностью ликвидировали возгорание.

Когда пламя потушили, глава семьи с ужасом осознал: теперь у них нет ни крыши над головой, ни имущества, ни документов. Буквально за час дом сгорел дотла. От семейного гнездышка остался лишь остов.

Сам глава семейства считает, что это был поджог.

- Не так давно я сделал на своего сына доверенность, но только на земельный участок. А он взял и переписал дом на другое лицо. Мы начали с ним судиться, - говорит Александр. - 2 августа как раз было итоговое заседание. Суд встал на мою сторону. Не успел я доехать до дома и - пожар. Не думаю, что это совпадение.

Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.

Фото: Арсен КАРАКУШЬЯН.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

В причинах пожара сейчас разбираются специалисты. Однако сейчас семья осталась буквально на улице. За поддержкой Александр обратился к властям.

- У меня даже заявления не приняли. Сказали, что помогают только тем, у кого местная прописка. Мы в этот список, к сожалению, не входит, - рассказывает глава семейства.

Но, к счастью, нашлись люди, которые поддержали Пряничниковых в трудную минуту. На беду первыми откликнулись соседи, которые приютили погорельцев. Позже о несчастье узнали активисты из местной благотворительной организации «Дари добро», которые помогли собрать семье вещи первой необходимости: продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, постельное белье.

- Одежды у нас достаточно, благодарим всех, кто помог. А вот обуви нет. Она сейчас нам очень нужна. Мужская - 43-44 размера, женская - 37 размера, - продолжает Александр. - Очень бы пригодились стройматериалы, дом придется возводить с нуля, огонь добрался даже до фундамента. Скоро осень, холода, начинать нужно уже сейчас.

Если вы хотите помочь, то можете связаться с главой семьи - 8-900-247-96-49 (Александр Пряничников).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туапсинском районе в аварии погиб водитель «Жигулей»
В Сочи у мужчины изъяли 400 литров вина
Чаеводы Кубани взяли награды на международном конкурсе
В Новороссийске задержали мужчину, находившегося в розыске
В Краснодаре на территории для многодетных семей завершают строительство водозабора
В районе Горячего Ключа судебные приставы арестовали 34 машины
В Новороссийске мужчина грабил дома жителей садового товарищества
На Кубани врачи спасли малыша с множественными пороками системы пищеварения
Выставка «Наедине с природой» откроется в Краснодаре
В Геленджике открыли бюро «Золотого кольца Боспорского царства»
На Кубани в ДТП с большегрузом погибли два человека
Потребительская сфера Кубани увеличила выплату налогов в региональный бюджет
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска