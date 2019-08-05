После смерти Вилли Токарева на его родине в Адыгее решили увековечить память о нем

В возрасте 84 лет в одной из столичных больниц умер известный шансонье Вилли Токарев – артист, который в сорок лет эмигрировал в США, но потом вернулся в Москву и даже стал почетным жителем Таганского района.

- Я люблю свою страну! Я могу жить в Нью-Йорке, у меня есть такая возможность. Могу жить на Украине. У меня и там и здесь есть, где переночевать. Почему я в России? Потому что я люблю свою страну, это моя публика, моя страна, где я родился. А в Америке… Я выехал туда вынуждено. Потому что я не мог в то время писать свои песни, именно те, которые я хотел тогда писать, мне запрещали. Потом так случилось, что те люди, которые запрещали мое творчество, они пригласили меня с концертом по городам Советского союза, и в 89 году я приехал из Америки. Это были триумфальные концерты. Это было то время, когда были популярны концерты, но были другие вкусы у людей, - говорил он в интервью нашему изданию.

В маленьком хуторе Чернышев Шовгенского района Адыгеи Вилли Токарева помнят и чтят. После печального известия жители решили установить мемориальную доску на школе, в которой учился шансонье. А рядом посадить березу. Именно русские белоствольные воспевал Вилли Иванович в своем творчестве.

В хуторе до сих пор живут близкие родственники артиста.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР в семье потомственных кубанских казаков. В честь Владимира Ильича Ленина, вождя пролетариата, его назвали Виленом. После Великой Отечественной войны семья переехала в Каспийск. В 1974 году певец эмигрировал в США.