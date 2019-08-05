Социальный интернет и бесплатные телефоны пришли в хутора и аулы Адыгеи

Мальчик Саша проживает в небольшом хуторе в предгорьях Адыгеи. Раньше, выезжая в Краснодар и Майкоп с мамой, он завидовал городским ребятам, которые могли пользоваться беспроводным интернетом в многочисленных кафе и парках, заводить в сети новых друзей, выставлять интересные фото о своей жизни… А еще интернет так помогает в учебе, ведь порой нужной информации нет в сельской библиотеке. Но родной хутор Саши окружают горы, они-то, как объяснила мама, и не пропускают интернет из города.

Таких хуторов и поселков в Адыгее много – горный рельеф выглядит очень живописно, привлекая сотни туристов, но он же является и причиной информационной изоляции жителей, создавая помехи для средств связи. Современная жизнь диктует свои правила, и без качественного интернета и надежной телефонной связи невозможно комфортно жить. Поэтому национальный оператор «Ростелеком» взялся исправить ситуацию.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

В июле текущего года жители 25 населенных пунктов в Республике Адыгея уже смогли воспользоваться бесплатным социальным интернетом в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Компания реализует этот проект в регионе, начиная с 2018 года. В фокус внимания попадают небольшие населенные пункты, где проживает от 250 до 500 человек. В таких поселениях на железобетонных опорах устанавливаются точки Wi-Fi, каждая из которых обеспечивает на открытой местности покрытие радиусом до 100 метров и скорость доступа до 10 Мбит/с. Авторизация происходит в соответствии с российским законодательством по смс или звонку – на выбор пользователя.

- Трудно переоценить социальную значимость проекта по УЦН. Благодаря ему у жителей небольших аулов, хуторов и поселков появляется не просто выход в интернет, им открывается доступ к информации и различным онлайн-сервисам. Важно, что эту услугу в рамках устранения цифрового неравенства наша компания предоставляет бесплатно, – отметил заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Азамат Бжемухов.

Компания также реализует масштабный проект по подключению к интернету медицинских учреждений: в республике высокоскоростным доступом в сеть обеспечено уже 29 больниц и поликлиник. В перспективе наличие быстрого интернета позволит медикам эффективнее использовать современное оборудование, применять новые технологии и консультироваться у коллег из крупных или специализированных медучреждений. Пациенты смогут записываться на прием к врачу, не выходя из дома, а также получать квалифицированную медицинскую помощь в режиме онлайн.

Глава Победенского сельского поселения Майкопского района Дмитрий Ушаков рассказал, что местные жители, особенно дети и молодежь, уже успели оценить доступность и качество скоростного интернета. К слову, первопроходцами оказались именно дети – они стали активными пользователями буквально с первых минут установки оборудования.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»

- Быстрый интернет, возможность быть всегда на связи стирают ощущение оторванности от большого мира, даже если ты проживаешь в таком малонаселенном поселке, как наш. Например, исчезла необходимость ездить в Майкоп, чтобы оформить какие-то официальные документы. Для этого достаточно зайти на портал госуслуг и подать заявку удаленно. Это по-настоящему удобно, прогрессивно и выводит жизнь нашего поселка на качественно новый уровень, – рассказал Дмитрий Ушаков.

Отметим, что национальный оператор связи стирает границы изоляции жителей отдаленных аулов и хуторов не только с помощью доступного интернета. В начале июня компания объявила об отмене оплаты за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Сегодня в Республике Адыгея действует 235 таксофонов. С них можно бесплатно звонить на номера стационарных телефонов в любой точке страны. К слову, качество связи отличное.

А пока «Ростелекому» предстоит до конца года установить пункты коллективного доступа в интернет еще в 12 поселениях Адыгеи. Всего в рамках проекта по УЦН на территории республики «Ростелеком» проложит 84 км волоконно-оптических линий связи.

И услуга эта очень востребована. Точки бесплатного Wi-Fi становятся центром притяжения сельских жителей. Как правило, расположены они около клубов, библиотек, спортивных и детских площадок. Там, где удобно собираться односельчанам, чтобы пообщаться и «полазить в сети» в комфортных условиях. На сегодняшний день уже 5817 гигабит интернет-трафика прошло по точкам доступа бесплатного интернета. Самые активные пользователи – жители хуторов Косинов, Гражданский и Красная Улька. В их числе оказался и наш мальчик Саша. Он уже общается с новыми друзьями из Майкопа и Краснодара, а еще нашел в сети интересную информацию для летнего школьного задания по «окружающему миру». Теперь-то Саша точно получит высшую оценку за свой доклад!