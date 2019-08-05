Арена, Кордон и Дозор: ГИБДД опубликовала карту всех камер Кубани

На сайте ГИБДД появилась карта, на которую нанесут все камеры фиксации нарушений на дорогах. В первые дни после запуска страница работала со сбоями, теперь ситуация заметно улучшилась и новый раздел можно детально изучить. На карту Краснодарского края уже нанесли 1031 камеру. Всего их в регионе насчитывается около 1900. Остальные появятся позже.

- Сейчас раздел работает в тестовом режиме, он будет регулярно наполняться актуальной информацией. Целью его функционирования является более широкое информирование участников движения, в том числе с помощью навигационных приложений, - сообщается на сайте ГИБДД.

На карте можно найти любую камеру, узнать ее точное местоположение и типы нарушений, которые она фиксирует. Подавляющее большинство камер Краснодарского края строго следят за скоростным режимом.

- В Краснодарском крае используются только стационарные камеры фиксации нарушений, - уточнили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

На Кубани больше всего камер типа Арена и Арена-С, встречаются также системы КРИС, ДОЗОР и АвтоУРАГАН ВСМ-2, отмечены также комплексы автоматического взвешивания UNICAM WIM.

Около 200 из них можно встретить в Краснодаре и на подъездах к краевому центру. Также стало известно, что на основных магистральных въездных маршрутах в городе появятся еще 12 новых камер. Они позволят контролировать потоки транспорта и получать больше информации.

Система отслеживает все автомобили, въезжающие в город, фиксируя номера и подсчитывая количество машин.

Аналогичные системы работают в Сочи, здесь также отмечено на карте уже более 200 камер фиксации нарушений. Кроме того, за скоростным режимом автоматические системы следят на федеральных трассах и ключевых магистралях региона, включая все Черноморское побережье.