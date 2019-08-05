2019-08-05T18:39:10+03:00
Происшествия

«Порезали всю семью»: на Кубани нашли мертвыми 5-летнего мальчика и его родителей

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело и начали проверку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Когда 32-летний Николай М. (имя изменено) не вышел на работу, его напарник забил тревогу. Мужчины делали ремонт в одном из домов в станице Новопокровской и в этот день должны уже были сдавать объект заказчику.

- Я поехал домой к Коле, чтобы выяснить, что с ним случилось. На звонки он не отвечал ведь. Но дверь никто не открыл - она была заперта, причем видно было, что закрыта именно изнутри. Тогда и позвонил в полицию, - рассказывал уже потом следователям напарник Николая М.

Было десять часов утра, когда приехали полицейские. Они зашли в дом, а там в одной из комнат, в луже крови на полу два тела. Одно – Николая, второе - его пятилетнего сына. Обоих изрезали ножом по груди.

В этом доме жила семья\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края

В этом доме жила семья\ФОТО: пресс-служба СУ СКР края

- В дверном проёме полицейские также нашли лежащее тело 33-летней женщины с признаками асфиксии, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. – Еще в доме обнаружили нечто похожее на предсмертную записку, в которой, по мнению следствия, женщина указала место, где она хотела, чтобы похоронили ее семью. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Поводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Во время расследования специалисты обратят внимание на условия жизни и воспитания ребенка.

А тем временем стало известно, что за несколько дней до трагедии жена Николая М. странно себя вела.

- Родственники женщины рассказали, что она начала слышать какие-то голоса, - говорят силовики.

Поэтому следователям еще придется поднять медицинские карты женщина и выяснить, состояла ли она на учете у психиатра. Но соседи говорят, что семья была благополучная, работящая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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