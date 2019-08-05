2019-08-05T22:56:08+03:00
Происшествия

Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео

На курорте сохраняется опасность подобных природных явлений
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В этом году погода на Кубани впадает из крайности в крайность. То над регионом воцаряется сильная жара, то неделями действует штормовое предупреждение. Во время последнего, синоптики прогнозируют сильные дожди с горой и градом, усиление ветра до 25 м/с. Жителям Черноморского побережья уже не привыкать к предупреждениям о возможности формирование смерчей. В этот раз это природное явление наблюдали жители поселка Вардане Лазаревского района Сочи. Видео, на котором запечатлен довольно большой смерч, попало в социальные сети.

- На Черноморском побережье Краснодарского края сохраняется опасность формирования смерчей на участке Веселое-Магри, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МСЧ РФ по Краснодарскому краю.

Огромный смерч в Сочи.Максим ОСОКИН

Также в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В городе возможны сильные грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с.

Напомним, 1 августа 2019 года водяная воронка диаметром несколько десятков метров была замечена недалеко от поселка Архипо-Осиповка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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