Мать годовалого малыша рассказала, как ее сын 9 часов умирал к коридоре инфекционки

Маленький Лева не успел научиться говорить, но в последние часы своей жизни отчаянно просил помощи. Как умел - плача. В детскую инфекционную больницу с мамой Маргаритой Крикун в первый раз он приехал 12 июля.

- Мы были на море три дня, - рассказывает «КП» - Кубань» убитая горем женщина. - На третий день Лева затемпературил. Мы вернулись домой, вызвала врача на дом, как делала уже десятки раз. Та выписала рецепт с противовирусными и посоветовала звонить в скорую, если температура будет высокой.

Через несколько дней лечения Лева, казалось, пошел на поправку. Температура спала. Ребенок повеселел.

- Все вроде было позади, - продолжает Маргарита. - Но спустя два дня болезнь вернулась. И тут я уже всерьез забеспокоилась.

Ночью, 12 июля, у Лева буквально закипел — температура поднялась выше 39. Маргарита вызвала скорую.

ПЕРВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- Я в таких случаях всегда соглашаюсь на предложение ехать в стационар. Я очень боюсь этой неконтролируемой температуры.

Скорая привезла маму с годовалым малышом в детскую краевую инфекционную больницу, а вернее, в ее коридор.

- Рядом лежала очень тяжелая девочка с пневмонией. Ей все время капали системы, - вспоминает мама Левы. - А через несколько часов к нам в коридор положили еще одного больного ребенка. Его мама всех предупредила, что у них коклюш. И всем, кто не привит, лучше бы к ним не приближаться.

С рождения маленький Лева страдал аллергией и педиатры посоветовали родителям делать прививки по индивидуальному графику.

В справке о смерти малышу поставили диагноз - полиорганная недостаточность

- Свободного бокса для нас не нашли, поэтому мне пришлось собрать вещи и отправиться домой, - рассказывает Маргарита. - Никто задерживать нас не стал, дали подписать отказ от госпитализации и мы поехали домой.

Все это время Лева, по словам его мамы, был на антибиотиках — врачи поставили ему обструктивный бронхит. Дома малышу как будто снова стало легче. Но ночью температура возвестила о том, что радоваться рано. И родители опять вызвали скорую.

ВТОРАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- Нас привезли уже в знакомый нам коридор, - плачет женщина.

Только через девять часов мучений — с 0.30 до 9.30 часов утра — мать добилась, чтобы к ребенку вызвали врача.

- Ночью у сына была просто адская температура — под сорок и все, что нам делали — это уколы преднизолона с жаропонижающим. Таких уколов к утру было уже пять. У сына вся попочка посинела. Но ему было хуже и хуже. Температура росла. А взгляд у ребенка стал стеклянным, - говорит Маргарита.

Несмотря на жгучую душевную боль, она старается воспроизвести все детали.

- Я просила дежурную медсестру вызвать врача, сделать ребенку рентген. Говорила, что с ним творится что-то страшное. Я же знаю значение каждого его всхлипа и стона. Я кричала и рыдала, но в ответ слышала только, что должна дождаться обхода, - продолжает она. - Уже женщины, мои соседки начали возмущаться в адрес медиков, что ничего не предпринимается. Но в ответ нам предлагали лишь вновь сделать укол.

Врач, действительно, пришла только утром. Пожурила Маргариту за излишнюю нервозность и предложила воспользоваться помощью психолога.

В это время на руках у матери тихо угасал Лева.

- Только еще через два часа лечащий врач привела с собой реаниматолога. А тот уже срочно забрал моего сыночка в отделение, - продолжает Маргарита.

СМЕРТЬ

Состояние ребенка оценили как тяжелое и отправили мать домой дожидаться вестей. На утро следующего дня, 18 июля, родителей срочно вызвали в больницу.

- Нам сообщили, что Леве переливают кровь и плазму, - вспоминает Маргарита. Время под дверьми реанимации она считала пакетами с 4-ой, Левиной, группой крови.

За день до того, как попасть в больницу малыш жил своей непосредственной детской жизнью

Последний занесли в 13.10. Малыш был уже мертв.

- Я не знаю, как я взяла себя в руки. Мы оба с мужем собрались, - продолжает мама Левы. - И поехали туда, где должны были делать вскрытие нашего мальчика. Я хотела понять, почему...почему он умер...

По словам Маргариты, ждать результата у дверей морга им пришлось долго. Но мало того, за вскрытие ребенка, умершего в стационаре, родителям пришлось заплатить что-то около трех тысяч рублей.

- ...Или больше. Я паталогоанатому заплатила еще и чтобы он одел Левушку, - плачет Маргарита.

Экспертиза показала, что ребенок умер от полиорганной недостаточности и синдрома Рейе. Но то, почему у годовалого малыша внезапно отказали все органы предстоит выяснить следствию. Ведомство уже начало проверку.

ОФИЦИАЛЬНО

В детской инфекционной больнице Краснодара свою вину в смерти Левы отрицают и требуют дождаться общественности официальных выводов.

- Произошло огромное горе. Не хватит слов, чтобы описать на сколько тяжело сейчас родителям, близким. Нет ничего страшнее, чем потерять ребёнка. Но мы хотим призвать всех вас соблюдать уважение, не терять человечности и попытаться разобраться в ситуации прежде, чем осуждать и оскорблять нас и сотрудников нашей больницы. Не многие из вас представляют, что означает быть врачом. Не многие из вас знают, какое количество жизней наши врачи спасают ежедневно. Не многие из вас знают ситуацию с Крикун М.А изнутри. Разглашать врачебную тайну мы не вправе согласно закону РФ, но мы хотим, чтобы вы знали: Мы боролись за жизнь до последней минуты. Среди нас нет равнодушных людей. Среди нас нет тех, кто не любит и не ценит свою профессию. Мы готовы ответить за все наши действия, касаемо данного случая. Всем мамам, папам - мы хотим искренне пожелать беречь своих детей. Не отправляйтесь на отдых с уже болеющими детьми, не давайте детям бесконтрольно жаропонижающие, антигистаминные и другие препараты. При обращении за помощью в стационар, дайте возможность докторам оказать помощь в полном объёме, не пишите отказы от госпитализации будучи неуверенными, что ребёнок готов продолжить лечение в домашних условиях под наблюдением участкового педиатра, вакцинируйте детей - это единственный способ защитить детей от агрессивных инфекции. Так же, будьте внимательны к здоровью ваших малышей с внутриутробного периода, потому как 10-15% детей уже рождается с генетической патологией и она может проявиться в любой момент, особенно в период инфекционной агрессии, - гласит официальное заявление лечебного учреждения.