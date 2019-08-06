Женщина, изувечившая разбитым стаканом девушку, выплатит ей 400 тысяч рублей компенсации

Изувеченной около кафе-караоке «Спутник» в Апшеронске Ирине Малышевой удалось отсудить у обидчицы компенсацию. Об этом «КП» - Кубань» сообщила адвокат девушки Валентина Перебякина.

- Были взысканы расходы на будущее лечение потерпевшей, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» защитник. - В общей сложности моя доверительница в счет компенсации морального вреда получит 400 тысяч рублей. Из них 200 тысяч уже выплачены.

Правда, решение суда Лариса Ливанова может обжаловать. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

Правда, стоит сказать, что Лариса Ливанова вместе с адвокатом могут обжаловать решение суда.

Напомним, вечером 17 июня 2018 года после ссоры с одной из посетительниц Ирине Малышевой изрезали лицо разбитым стаканом. Обидчица после этого тут же скрылась: полицейских и «скорую» вызвали выбежавшие из заведения посетители. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и глубокие порезы на лице. Из-за этого девушка она не могла есть, пить, даже разговаривала с трудом. А все потому, что был задет лицевой нерв. У Ирины даже начало садиться зрение. Свое изуродованное лицо от окружающих она скрывала маской.

Узнав о трагедии Ирины, Алана Мамаева лично связалась с девушкой и предложила свою помощь.

О своем несчастье Ирина рассказала в соцсетях - у семьи не было денег на дорогостоящую операцию. На призыв о помощи откликнулась жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева и предложила свою помощь. Именно она нашла специалиста в Германии и договорилась с ним о бесплатной операции. Более того, перелет в Берлин и обратно Алана Мамаева оплатила сама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724322" frameborder="0"></iframe> Как выглядела Ирина Малышева до и после операции на лице Видео: instagram.com/malysheva_irinag.

В начале августа 2018-го на лицо Ирины пересадили взятый с ноги нерв, а затем, уже в другой немецкой клинике, ей сделали операцию на почке.

Чтобы девушка вновь могла улыбаться, хирургам пришлось ей сделать пересадку нерва из ноги.

Пока девушка проходила лечение, ее защитник Валентина Перебякина добивалась того, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех виновных. Однако в итоге перед судом предстала лишь одна женщина - Лариса Ливанова. Суд признал ее виновной в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Ей дали 3 года условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина, изувечившая разбитым стаканом девушку, которой помогла Алана Мамаева, получила 3 года условно

Пока девушка проходила лечение, ее защитник Валентина Перебякина добивалась того, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех виновных. В тот вечер, по ее словам, около кафе находилось несколько человек, однако подозреваемой по уголовному делу проходила лишь Лариса Л. Именно она и предстала перед законом. Как удалось узнать «КП» - Кубань», суд, выслушав обе стороны, признал женщину виновной в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана поможет изувеченной в кафе девушке

Когда посетители заведения выбежали на крики, то увидели страшную картину. Ирина стояла с окровавленным лицом, руками она пыталась закрыть раны. Девушку повели умываться, вызвали ей скорую, а в этот момент от компании и след простыл – дамы уехали на такси (читайте далее)

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева оплатила изувеченной девушке поездку в Берлин

31 июля Ирина Малышева, изувеченная в кафе Апшеронска, вылетела в Берлин. Там девушке предстоит встретиться с пластическим хирургом Нектариосом Зинисом. Именно этот специалист согласился помочь Ирине абсолютно безвозмездно – ей нужно только приехать и как можно скорее (читайте далее)