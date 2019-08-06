2019-08-06T16:59:07+03:00
Общество

Поможем собрать детей в школу!

В Каневском районе стартовала ежегодная благотворительная акция
Иван ЕГОРОВ
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Школьная форма, канцелярские принадлежности и другие необходимые для школы вещиШкольная форма, канцелярские принадлежности и другие необходимые для школы вещи
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В Каневском районе стартовала ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Организатором выступает отдел по делам несовершеннолетних. Районная акция проходит уже несколько лет и продолжает помогать малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить ребенка к новому учебному году. За это время неравнодушные жители обеспечили школьными вещами и принадлежностями более тысячи детей нашего района.

Школьная форма, канцелярские принадлежности и другие необходимые для школы вещи будут отправлены тем семьям, которым необходима помощь.

В рамках акции материальную помощь из фонда поддержки социального развития района получат 50 ребят из 19 особо нуждающихся семей.

Еще 130 семей, в которых проживают 410 несовершеннолетних, получат к новому учебному году наборы канцелярских товаров, школьную и спортивную форму, портфели за счет помощи неравнодушных граждан.

Глава района Александр Герасименко – активный участник акции. В этот раз он поможет собраться в школу шестерым ребятам из многодетной семьи, проживающей в хуторе Труд.

Пресс-служба администрации Каневского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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