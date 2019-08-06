Несвоевременная помощь: На Кубани подросток впал в кому после купания в бассейне на базе отдыха

Несчастный случай произошел в Крымске 17 июля. Там в клубе отдыха «Остров» после купания в бассейне в кому впал 16-летний парень. Проверка прокуратуры показала, что причиной тяжелых последствий стала несвоевременно оказанная помощь и множество грубых нарушений.

Пострадавший парень приехал из Абинска на тренировку с другими спортсменами. Между занятиями он решил нырнуть в бассейн, но захлебнулся и более минуты он находился под водой. На помощь ему пришли другие отдыхающие – они сами вытащили подростка, оказали ему первую помощь и сами вызвали медиков.

Врачи доставили парня в больницу в состоянии комы. Сейчас он уже выписан из больницы и находится дома, на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

А вот владельцам клуба придется отвечать перед законом. Надзорный орган уже направил в суд постановление о закрытии популярного места отдыха.

- В ходе проверки выявлены грубые нарушения федерального законодательства в части содержания индивидуальным предпринимателем бассейнов, столовой и домиков отдыха, выразившихся в отсутствии спасателей, медицинского персонала, предоставлении услуг по питанию и проживанию, в том числе детей с нарушением санитарных норм, - сообщили в ведомстве.

Обслуживающий персонал не был официально трудоустроен, не имел медицинских документов, вода в бассейне не фильтровалась и не проходила исследования. Более того, на территории не было медицинского кабинета и канализации. В прокуратуре отмечают, что владельцы проигнорировали все требования пожарной безопасности.

Суд согласился с доводами проверяющих и закрыл клуб семейного отдыха для посетителей до полного устранения всех нарушений. Тем временем, следователи завели уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.