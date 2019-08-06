Многодетная мама из Новороссийска претендует на звание «Миссис Россия-2019»

Мама двоих детей Евгения Савинкова из города-героя претендует на победу в конкурсе «Миссис Россия - 2019». Она уже стала обладательницей титула «Миссис Кубань» и теперь всерьез рассчитывает получить корону общероссийского конкурса.

В финале, который пройдет в Москве, ей предстоит соревноваться с 35 красавицами из разных уголков России. Причем в этом конкурсе совсем неважны идеальные параметры фигуры. Основные требования – быть активной женой и мамой, транслировать семейные ценности и вдохновлять своим примером молодых девушек.

Евгения уверена, что сможет победить. Фото: instagram.com/jeni_new_me

32-летняя Евгения Савинкова работает в индустрии красоты – она мастер по наращиванию волос. В своем блоге в Instagram конкурсантка делится секретами с другими девушками.

Участвует в конкурсе она впервые, причем попробовать свои силы решила спонтанно.

Девушка работает в индустрии красоты. Фото: instagram.com/jeni_new_me

- В соцсетях я увидела рекламу о том, что начинается отборочный кастинг на конкурс «Миссис Новороссийск-2019». И подумала: «Почему бы и нет?» Дух авантюризма и желание избавиться от страха выступлений на публику заставили меня подать заявку на участие, - говорит Евгения Савинкова. - Многие задавали вопрос: «Зачем тебе это нужно?» Ну что тут ответишь – характер у меня такой. Если в голову приходит какая-то мысль, то мне ее во что бы то ни стало нужно реализовать.

И вот Евгения готова покорить подиум в Москве.

В этом конкурсе совсем неважны идеальные параметры, однако Евгения может похвастаться точеной фигурой.

В 2019 году темой фестиваля станет космонавтика и все, что с ней связано. А оценивать красавиц будут художник Никас Сафронов, тележурналист Дмитрий Крылов, танцор Гедиминас Таранда, актер Юрий Кузнецов, музыкант Матвей Аничкин и другие звезды шоу-бизнеса.

Финал пройдет 10 августа. Одной красавице вручат корону и присвоят звание «Миссис Россия 2019». Она поедет в Китай на самый крупный международный конкурс для мам «Mrs Globe», где представит страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миссис Краснодарский край 2018 Ирина Катаганова пошла на конкурс назло подругам

Звание «Миссис Краснодарский край 2018», шикарную корону и главный приз - поездку в Париж и сертификат на 55 тысяч рублей получила 33-летняя краснодарка Ирина Катаганова. Она - мама двух замечательных деток - 10-летняя София и 9-летний Султан. Сейчас все свое время женщина тратит на их воспитание (читайте далее)