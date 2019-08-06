2019-08-06T17:23:59+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи проконтролировал качество ремонта дорог в рамках нацпроекта

Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом большой реконструкции дорог в Майкопе, которая проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Фото пресс-службы администрации республики АдыгеяФото пресс-службы администрации республики Адыгея
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Участие Адыгеи в данном проекте позволило привлечь 204,5 млн. рублей на ремонт дорог республиканской столицы. Кроме того, из бюджета Дорожного фонда Республики Адыгея на 2019 год на ремонт дорог в Майкопе направлено 148 млн. рублей.

Благодаря поддержке руководства Адыгеи, в Майкопе уже несколько лет подряд проводятся объемные работы по капремонту улично-дорожной сети. Соответственно увеличено и число реконструируемых объектов.

В текущем году будут приведены в порядок 20 участков автомобильных дорог. Также завершены работы по восстановлению гравийно-щебеночного покрытия на 30 участках дорожного полотна. Таким образом, в 2019 году в республиканской столице будут отремонтированы 50 участков автомобильных дорог.

В ходе рабочей поездки Глава Адыгеи осмотрел ряд завершенных объектов – оценил качество ремонта дороги по ул. 12 Марта от ул. Чкалова до ул. Павлова и дорога по ул. Патриса Лумумбы от ул. 12 Марта до ул. Курганная.

На данный момент около половины запланированных на текущий год работ выполнено, полностью задача будет выполнена к концу осени, доложил мэр Майкопа Андрей Гетманов.

На вопросы Мурата Кумпилова также отвечали руководители подрядных организаций. Они доложили, что все ремонтные работы выполняются в соответствие с заявленными требованиями, применяются современные технологии, одновременно ведется замена бордюров, тротуаров, установка дорожных знаков и ограждений. Качество ремонта также проверяют специалисты Минстроя Адыгеи, МКУ «Благоустройство» города Майкопа, Адыгеяавтодора, Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» и представители общественности.

«Мы уделяем серьезное внимание ремонту дорог, благоустройству Майкопа и поддержанию облика столичного города. Ежегодно на эти цели город получает серьезные средства. Необходимо, чтобы муниципалитет их эффективно осваивал, своевременно выполнял все дорожные работы. Это важно не только для комфорта, удобства, но и напрямую влияет на обеспечение безопасности участников дорожного движения», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил и в последующем внимательно подходить к формированию перечня участков дорог для реконструкции. С учетом рекомендаций ГИБДД МВД по РА и пожеланий майкопчан проводить комплексные работы с установкой светофоров, бордюров, ограждений, нанесением разметки.

Напомним, в Адыгее на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется направить более 3,3 млрд. рублей, из них в этом году – 463,4 млн. рублей.

Для реализации нацпроекта утвержден региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея», который состоит из двух направлений «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Он включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры. Серьезное внимание уделяется ремонту автодорог Майкопа, поселку Яблоновскому, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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