РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%

РНКБ открыл кредитную линию для ТМ «Емельяна Кубани» (Краснодарский край). Кредитные средства в размере 25 млн. рублей выданы под 8,5% в рамках программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) согласно нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансирование предоставлено на пополнение оборотных средств и закупку пшеницы.

- РНКБ является банком со 100%-ным государственным участием и располагает всеми необходимыми инструментами для поддержки краснодарских предпринимателей на льготных условиях, - говорит и.о. председателя Правления РНКБ Алексей Щербаков

Согласно условиям льготного кредитования для субъектов МСП, предприниматели и предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли могут воспользоваться льготными кредитами на инвестиционные цели. Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств (до 500 млн. рублей) сроком до трех лет и инвестиционные цели (до 1 млрд. рублей) сроком до 10 лет в приоритетных отраслях экономики. Подробнее с условиями данной программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

В 2019 году в банке действует программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая реализуется акционерным обществом «Корпорация «МСП». Предприниматели могут получить кредиты с льготной ставкой от 9,6% до 10,6% годовых на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Также банк является участником государственной программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, с условиями данной программы можно ознакомиться на сайте банка

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