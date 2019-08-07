2019-08-07T10:25:34+03:00
Происшествия

Жители Краснодара устроили народный сход из-за отключения газа в 500 домах

В мэрии говорят, что в ближайшее время возобновят подачу голубого топлива [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: t.me/ghestkrdФото: t.me/ghestkrd
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На улицу жители поселка Краснодарский вышли после того, как отключили газ почти в 500 частных домах и нескольких многоэтажках. Официально - по причине профилактики. Поставку голубого топлива прекратили 6 августа около 07:00. Вернуть благо цивилизации должны были в восемь вечера, но газ так и не включили.

- Кто-то по телефону звонил в «Краснодаргоргаз». Там сказали, что профилактику провести не успели, - рассказывает «КП» - Кубань» житель поселка Краснодарский Владимир Орехов. - А потом по домам начали ходить то ли слесари, то ли работники организации и уверять, что включат газ, только, когда владелец заключит с ними договоры на обслуживание газового оборудования. На минутку, платить надо около 3000-4000 рублей ежегодно.

Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

Несогласные с этим краснодарцы, решили устроить народный сход. происходящее на улицах горожане снимали на камеру, а затем выкладывали в соцсети.

Позже в мэрии подтвердили - «Краснодаргоргаз» действительно проводил в поселке профилактические работы. А именно, плановые работы на газопроводе высокого давления.

- Всего в списке на отключение - 51 потребитель. Котельные и жилые дома, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. - Но по техническим причинам не смогли доделать все за световой день. Включать газ ночью нельзя по требованиям безопасности. Это категорически запрещено.

С раннего утра, уверяют в администрации города, начнутся работы по возобновлению подачи газа.

- Сейчас на место едет заместитель директора «Краснодаргоргаза», он лично так же разъяснит ситуацию жителям, - добавляют в мэрии.

Напомним, в конце июня 2019 года в поселке Краснодарском произошло массовое отравление из-за некачественной воды. В больницы города поступили 24 человека, 13 из которых дети. Все они жаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру. Всем поступившим врачи поставили диагноз - острая кишечная инфекция. Специалисты Роспотребнадзора тогда сообщили, что в пробах воды не обнаружены вирусы. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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