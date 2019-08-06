В Сочи нашли сотни гостиниц, построенных под видом частных домов

В Сочи начались рейды по гостиницам, которые на самом деле по документам таковыми не являются. Предприимчивые жители курорта, приобретя участок под ИЖС или частный дом, нередко превращают его в мини-отель или гостевой дом. Об этом давно знают горожане и отдыхающие. Но поводом для масштабных проверок это стало не так давно.

- На курорте начались рейды по объектам размещения, построенным на землях с целевым назначением «индивидуальное жилищное строительство». Сотрудники администрации и налоговой инспекции проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на налоговом учете. То есть по факту собственники жилых домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но свои доходы скрывают, - сообщили в администрации Сочи.

Владельцам таких гостиниц напоминают, что строить коммерческие объекты и многоквартирные на земле с назначением для ИЖС нельзя. В противном случае необходимо менять вид разрешенного использования земли. Несмотря на это, в Сочи счет подобным объектам может идти на тысячи.

- Таких объектов только в Лазаревском районе у нас около двух тысяч, скорее всего, примерно такое же количество будет и в Адлере. Наша задача сделать так, чтобы собственники привели свои документы в порядок в соответствии с законодательством. То есть, целевое назначение земли должно соответствовать действительности, подключение ко всем сетям оформлено должным образом – владельцы гостиниц должны получить технические условия у «Кубаньэнерго», у «Водоканала». И, конечно, необходимо встать на налоговый учет в качестве предпринимателей, - говорит глава Сочи Анатолий Пахомов.

Владельцам отелей, которые не захотят оформлять документы, и их отдыхающим могут теперь подпортить отпуск.

- У всех служб есть свои рычаги воздействия на недобросовестных предпринимателей – «Водоканал» отключает воду, энергетики ограничивают подачу электричества. Если будет зафиксировано, что объект продолжает работать незаконно, будем принимать самые жесткие меры, - подчеркнул начальник управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что бюджет курорта уже ощутил пополнение на 270 млн рублей только за год работы по постановке на налоговый учет мини-гостиниц.