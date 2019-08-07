2019-08-07T13:01:29+03:00
Происшествия

В сочинской больнице от инсульта умер ребенок-маугли

Родители, помешанные на духовных практиках, принципиально его не регистрировали [эксклюзив kp.ru, фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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За жизнь малыша врачи боролись до последней минуты.За жизнь малыша врачи боролись до последней минуты.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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35-летняя Екатерина и 40-летний Олег Трофимовы (имя и фамилия изменены - Авт.) переехали в сочинский поселок Лоо два года назад из Москвы. В ноябре 2017-го семья заселилась в частный дом, который они сняли у хозяина.

Супруги познакомились больше пяти лет назад. Мужчина работал в рекламной компании, а женщина занималась фотопечатью. После свадьбы пара сменила сферу своей деятельности. Супруги стали заниматься духовными практиками.

Летом 2018-го Екатерина узнала, что беременна. Вот только наблюдаться у врачей она отказывалась. Более того, рожать решила дома.

Именно здесь жила семья последние 2 года.

Именно здесь жила семья последние 2 года.

Малыш появился на свет 25 апреля 2019 года. Роды принимал Олег.

Малыша они кормили грудным молоком, на учет в поликлинику не поставили. По документам, ребенка просто не существовало.

- Мы не видели в этом никаких проблем, да и нужным не считали, - сказали супруги на допросе.

И все, по их мнению было хорошо, пока 23 июня около полудня Матвей впал в полусонное состояние. А когда просыпался, срыгивал молоко и опять засыпал... Спал много - почти 16 часов в сутки.

Для пары этот ребенок был долгожданным.

Для пары этот ребенок был долгожданным.

- А потом малыш стал худеть, резко сбросил в весе. Температуры у него не было, мы не чувствовали, - отвечала на вопросы правоохранителей Екатерина.

Лишь спустя два дня, когда состояние мальчика ухудшилось, родители отвезли в больницу. Там малыша положили в реанимацию. За жизнь 2-месячного Матвея врачи боролись до последней минуты. Но сердце малыша все-таки не выдержало - 3 июля мальчик скончался, так и не придя в сознание.

Теперь на родителей погибшего мальчика собираются завести уголовное дело.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации. В ближайшее время - подробности этой истории читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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