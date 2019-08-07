Представляясь полицейским, мошенник украл у пенсионерки из Гулькевичей 2 млн рублей

77-летняя Елена Орехова из Гулькевичей всю жизнь откладывала деньги. Сначала с зарплаты, потом – с пенсии. В итоге накопила 2,1 млн рублей. Из заначки она решила взять несколько тысяч рублей, чтобы заказать в интернете биологически активные добавки. Оставила заявку на сайте и стала ждать, пока придет посылка. Но как только она вбила все свои данные в специальную форму в сети и указала номер своего мобильного, ей позвонили.

Мужской голос в трубке представился полицейским и предложил женщине не брать эти БАДы, а подать в суд на производителей.

- Из-за этой продукции люди умирают, не берите ее, - сказал голос в трубке. И договорился с женщиной, что будет судиться с компанией за нее. Пенсионерке только необходимо перечислить деньги на судебные расходы.

- Эти БАДы я регулярно заказывала для поддержания здоровья, - рассказала сайту «КП»-Кубань» Елена Орехова. – Сначала звонивший говорил, что все расходы на суд будут бесплатными. И попросил заполнить заявление. Я написала заявление, как мне сказал этот полицейский, и отправила по адресу, который он сообщил. Затем он стал мне звонить чуть ли не каждый день и просить деньги на судебные тяжбы, мол, юрист нужен, пошлину оплатить. В итоге я перевела ему через терминал «Qiwi» и «Яндекс.Деньги» 2 млн 157 тысяч рублей. Это он мне такую сумму назвал. А потом перестал выходить на связь. И не отвечал на мои звонки.

Женщина уже пошла в полицию и написала заявление. Теперь она надеется вернуть свои деньги. Ведь их пенсионерка хотела подарить своему сыну.

- Я ведь эти деньги хотела подарить сыну, который живет в Нижнем Новгороде. Чтобы он купил семье квартиру и машину, - рассказывает Елена Орехова. – После того, как я поняла, что меня развели мошенники, мне стало плохо, и я загремела в больницу.

По данным источников в правоохранительных органах края, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Продолжается проверка.