2019-08-07T12:45:25+03:00
Спорт

Краснодар - Порту 7 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол, матч Краснодар - Порту 7 августа 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодар сыграет с Порту в квалификации ЛЧ Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Краснодар сыграет с Порту в квалификации ЛЧ Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Исторический день. «Краснодар» дебютирует в Лиге Чемпионов матчем против именитого «Порту». На домашней арене «быки» в еврокубках не проигрывали более двух лет, а «драконы» не уступали в последних восьми отборочных матчах, без них сложно представить главный турнир континента. Дальше пройдет только одна команда. Проигравший по сумме двух встреч отправится в групповой этап Лиги Европы.

«КП» рассказывает о главных моментах первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов Краснодар - Порту 7 августа 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Порту 7 августа 2019

Сегодняшняя встреча станет первой в истории противостояния соперников.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Порту 7 августа 2019

Букмекеры оценивают шансы обеих команд равными. Коэффициент на победу «Краснодара» и «Порту» одинаковый - 2,7, на ничью – 3,2.

Прогноз на матч Краснодар - Порту 7 августа 2019

«Краснодар» не проиграет «Порту» в домашнем матче.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Порту 7 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Порту можно посмотреть 7 августа, она начнется в 20:00 по московскому времени на канале Матч!

Трансляция матча Краснодар - Порту 7 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Порту 7 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru

Краснодар - Порту 7 августа. Прямая трансляция матча Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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