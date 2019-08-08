В детском стационаре клиники «Солнечная» в Краснодаре родители лежат вместе с малышам

Вопрос с посещением родственников, лежащих в больнице, особенно, в отделении реанимации, стоит очень остро. До недавнего времени шли активные споры, как в медицинских кругах, так и среди законотворцев. Одни были уверены, что присутствие рядом близкого человека ускоряет выздоровление больного, он быстрее идет на поправку. А самим родственникам также будет проще, когда они рядом.

Другие же считали это все проявлениями киношной романтики, совершенно далекой от реальной медицинской помощи. Из лагеря противников посещений родных звучали такие аргументы, что в реанимации нужен покой, а не постоянные визиты, больные без сознания не чувствуют близких рядом с собой. Также в реанимации лежат и другие пациенты, поэтому приход чужих людей нежелателен. На местах же, в больницах, такие вопросы решались главврачом. Кто-то пускал, а кто-то наотрез отказывал.

Совсем недавно поставили точку в этом вопросе. Решено, что пускать родню-таки нужно, только делать это нужно в строго определенные часы, соблюдая не менее четкие инструкции.

- Это действительно конструктивный компромисс, - уверена заведующая отделением педиатрии «Клиника Солнечная», педиатр Лариса Дубова. – Когда человек выходит из комы, то первым он хочет увидеть близкого человека. Это даже со взрослыми так, что уж говорить о детях. Тут сомнений нет. С другой стороны, когда проводятся какие-то реанимационные действия, родственникам лучше на это не смотреть.

ДЕТЯМ НУЖНО БОЛЬШЕ

И если взрослому пациенту постоянное присутствие родни не обязательно, то совсем другая ситуация с детками. И чем меньше ребенок, тем больше ему нужно внимания и заботы, тем сильнее материнская любовь.

В стационарах мы часто видим, когда мамы буквально живут рядом с детьми, особенно после операции. Только «жизнью» это назвать получается с натяжкой: спят они на стульях, помыться негде, едят что придется. И такие условия они переносят стоически. От первого до последнего дня.

Но почему так должно быть? Почему нельзя размещать мам или других родственников по-человечески? Чтоб можно было нормально поспать, нормально сходить в туалет, нормально помыться, нормально поесть.

- Мы так подумали и открыли детский стационар, где мамы могут жить в одной палате со своим ребенком, - рассказывает «КП»-Кубань» Лариса Дубова. – У нас 20 палат, в каждой по две койки: одна для больного, а другая для родственника. Там также отдельный санузел, душ, телевизор, сплит систему. Как в гостинице. Также есть питание.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС

Детский стационар открылся три месяца назад. Уже можно делать первые выводы, нужно ли это краснодарцам или нет.

- У нас в городе острая нехватка медицинских мощностей: персонала, поликлиник, больниц. Поэтому внимание к каждому пациенту очень ценится. Сейчас мы серьезно думаем над тем, чтобы быстрее расширить наш стационар, - делится перспективами заведующая отделением педиатрии «Клиника Солнечная».

КАК ПОПАСТЬ?

Если ребенку стало плохо, то вызывают «скорую», она не повезет никуда, кроме как в государственную больницу. Как попасть в стационар клиники «Солнечной»?

- Действительно, на обычной карете «скорой» вас к нам не привезут. Нужно либо самим приехать, либо вызвать частную бригаду неотложной помощи, уточнив, что вы хотите именно в клинику «Солнечную», - поясняет Лариса Дубова.

Адрес: клиника «Солнечная» находится по адресу ул. Красных Партизан, 128. Телефон регистратуры: 8 (861) 212-72-12.