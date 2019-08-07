Дело Николая Озерова: Экс-владельца Медведовского мясокомбината снова отправили за решетку

Рейдерский захват - именно так характеризует адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Право на Право» Ольга Селихова происходящее вокруг бывшего владельца ГК «Медведовский мясокомбинат» Николая Озерова. Преуспевающий бизнесмен оказался за решеткой, приговорен к реальному сроку, вышел по УДО, но через несколько дней его снова взяли под стражу по новому уголовному делу. Несмотря на то, что следователя, начавшего расследование, поймали на многомиллионной взятке, подозрений с предпринимателя не снимают.

ЧУМА НА ДОМ

Николай Озеров - известный в Краснодарском крае бизнесмен, ему принадлежал целый агрохолдинг «Медведовский мясокомбинат», состоящий из полутора десятков компаний. В них трудились несколько тысяч человек, которые обрабатывали более 25 тысяч гектаров угодий и более 1000 гектаров садов. Как принято на Кубани, не убегал крупный бизнес и от социальной нагрузки, помогая родному району. Предприятия расширялись и строили большие планы на будущее. В 2011 году для их осуществления было решено открыть кредитную линию.

Сбербанк предоставил племзаводу «Индустриальный», входящему в группу компаний, 2,5 млрд рублей. Кредитная линия была обеспечена договорами залога и поручительства между банком и другими предприятиями холдинга. Рыночная стоимость этого имущества составляла более 5 млрд рублей.

Часть из средств, предоставленных банком, пошла на строительство свинокомплекса и закупку животных. Но в планы вмешалась вспышка африканской чумы свиней, произошедшая в декабре 2012 года. Тогда было уничтожено 40 тысяч голов, все замыслы о развитии этой отрасли были разрушены.

К этому моменту из заемных средств на строительство свинокомплекса и модернизацию племзавода было потрачено 469 млн рублей. Позже эксперты установили, что стройка была завершена на 78%. Весной банк закрыл кредитную линию и потребовал вернуть деньги.

- В 2013 году было подписано мировое соглашение, в соответствии с которым Сбербанк забирает активов на 2 млрд рублей - 100% долю Медведовского мясокомбината, который был оснащен новейшим европейским оборудованием. На этом в любом правовом государстве спор должен был завершиться автоматически. Но порой происходят странные вещи, - говорит адвокат Ольга Селихова.

Сбербанк продал право требования к Николаю Озерову дочерней компании «СБК-Актив», а та, в свою очередь, передала это право компании ООО «Рубеж безопасности», которая была создана только в 2014 году. Тут-то и начались странности.

По словам Ольги Селиховой, правопреемник «начал банкротить и поручителей, и залогодателей». Сегодня ООО «Рубеж безопасности» значится в реестре кредиторов различных компаний, в том числе и входящих в ГК «Медведовский мясокомбинат». Сумма требований составляет порядка 1,84 млрд руб.

Более того, по данным издания «Коммерсант», компания инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Николая Озерова, обвинив его в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Фото Владимира Семенца для РБК Краснодар

- Если следовать логике обвинения, получается, что Озеров так хотел украсть у Сбербанка 469 млн рублей, что отдал в качестве залога активов на 5 млрд рублей, - говорит Ольга Селихова.

Адвокат отмечает, что компания на момент возникновения кредитных отношений не существовала и не имела отношения к сделке, более того, она не могла быть пострадавшей стороной, так как не понесла убытка. Ольга Селихова убеждена, что уголовное преследование Озерова было незаконным с самого начала.

В суде представители Сбербанка заявляли, что не имеют претензий к обвиняемому и не считают себя пострадавшей стороной. Однако следствие и суд встали на сторону «Рубежа безопасности».

Николая Озерова признали виновным и в ноябре 2017-го приговорили к 8 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений.

НОВОЕ ДЕЛО

В 2018 году с учетом времени, проведенном в СИЗО, прошла половина срока Николая Озерова. ИК-9 в Хадыженске, где бизнесмен отбывал наказание, ходатайствовала о его условно-досрочном освобождении. 22 октября он вышел на свободу.

Ольга Селихова говорит, что ее подзащитный сообщил участковому полиции в Медведовской, что собирается сменить место жительства и переехать к родителям в село Фанагорийское, о чем составил заявление. То есть, от правоохранительных органов Озеров и не думал скрываться. Но 24 октября его задержали прямо в здании полиции Горячего Ключа, куда предприниматель пришел сам, чтобы стать на учет по новому месту жительства. Оказалось, что он находится в розыске по еще одному уголовному делу, возбужденному еще в мае!

- Конечно, его должны были оповестить о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Также должны были оповещать о продлении расследования. Более того, колония никогда не ходатайствовала бы об освобождении человека условно-досрочно, а суд никогда не удовлетворил бы такое ходатайство, если бы было известно о том, что в отношении человека возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело, - рассуждает адвокат. - Это наводит на определенные вопросы к следствию.

Тем не менее, Николай Озеров снова попал в СИЗО. В чем же суть очередного уголовного дела?

Озерова обвинили в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Заявление в правоохранительные органы написал директор ООО «Агрофирма «Колос», которое ранее принадлежало Озерову и не фигурировало в деле о кредите и его последствиях.

- Бывших учредителей предприятий «Колос» и «Нива», фактически принадлежавших Николаю Озерову, допрашивали в суде. Их показания запротоколированы. Они говорят о том, что представители компании-рейдера заставили их под угрозой уголовного преследования переписать фирмы на тех лиц, которых они укажут. Таким образом, новые владельцы получили эти компании, не заплатив ни копейки, хотя учредительные взносы по каждой из этих фирм были в пределах 250-350 млн рублей, - говорит о второй волне рейдерского захвата Ольга Селихова.

И вот новый руководитель «Колоса» сообщает о якобы сомнительной сделке по поставке оросительного оборудования из Германии на общую сумму 4 млн евро, заключенной предыдущим директором предприятия в 2015 году.

На счета поставщика - компании Hettich An und Verkauf Import Export - поступили 3,35 млн евро, однако оборудование так и не прибыло. Следствие посчитало, что деньги эти вывели за границу для использования в личных целях. А тогдашний руководитель «Колоса» выполняла указания Николая Озерова, который в тот момент находился в СИЗО № 1 Ростовской области.

- Следствие посчитало, что Николай Озеров управлял своим бизнесом из-за решетки по телефону. Однако иметь сотовые аппараты в СИЗО строжайше запрещено, мы сделали запрос в изолятор и получили ответ, что телефон у моего подзащитного не изымался, его при нем обнаружено не было, - рассказала адвокат Ольга Селихова.

Кроме того, по договору поставка оборудования должна была начаться после полной оплаты, но вся сумма до сих пор перечислена не была.

Тем временем следователь, возбудивший это уголовное дело, сам оказался за решеткой. В июне его и посредника задержали при получении взятки от матери Николая Озерова, которая стала участницей инсценировки. По словам Ольги Селиховой, следователь просил сумму около 300 млн рублей, чтобы переквалифицировать дело и смягчить возможное наказание. При передаче части денег его задержали.

Тем не менее, на уголовное преследование Николая Озерова это обстоятельство не повлияло. Правда, на несоответствия в деле обратил внимание заместитель прокурора Краснодарского края, старший советник юстиции Александр Бучман, который направил дело на доследование, отказавшись составить обвинительное заключение. Адвокат рассчитывает на то, что уголовное дело в конце концов будет прекращено.

Кроме того, Ольга Селихова направила жалобу в Следственный комитет России с требованием проверить обоснованность вынесенных постановлений о розыске Озерова и провести проверку по факту фальсификации следователем ряда процессуальных документов по уголовному делу.

В планах адвоката освободить подзащитного из-под стражи, добиться наказания виновных в преследовании Николая Озерова и заявить о хищении компаний «Колос» и «Нива».