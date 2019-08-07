В Краснодаре покажут «Евгения Онегина»

25 сентября в Центральном концертном зале на ул.Красная 5, пройдёт уникальный концерт – бессмертный пушкинский шедевр «Евгений Онегин» предстанет в выдающейся, но не столь популярной сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре. Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через двадцать лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижёра Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радио премьера «Онегина».

Возможно, главной особенностью этого спектакля является то, что в нём используется не гениальная музыка из оперы Петра Ильича Чайковского, а специально написанная, не менее яркая музыкальная композиция другого отечественного мастера века двадцатого – Сергея Сергеевича Прокофьева. Прокофьев, с присущим ему объективно-гармоничным художественным взглядом, как нельзя лучше передал в музыке образы классического произведения нашей литературы, при этом не изменяя своему стилю и не инсталлируя общепринятые фигуры речи и клише, связанные с пушкинскими временами. Своеобразная, но первозданная прокофьевская лирика, блестящая оркестровка и редкое для двадцатого века мелодическое богатство отличают всю музыку к спектаклю. В год Прокофьева, посвящённый 125-летию рождения талантливейшего композитора двадцатого века, на сцене вновь звучат непризнанные музыкальные шедевры, не исполненные при жизни мастера. Такова судьба большого художника.

Весь поэтический текст читает известный актёр театра и кино Дмитрий Дюжев, обладающий богатым, вкрадчивым, «омузыкаленным» тембром голоса. В его интерпретации бессмертные строки Пушкина и подчёркивающая и полнее раскрывающая их музыка Прокофьева предстанут перед зрителями обновлёнными и заставят по-новому взглянуть на великое творение светлого гения русской поэтической культуры.

Билеты: https://krd.kassir.ru/teatr/evgeniy-onegin