2019-08-07T18:26:59+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара начали проверку после сообщения о минировании

Пассажиры говорят, что рейсы временно задержали
Мирослава ЧЕРНАЯ
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По словам пассажиров, регистрацию приостановили по техническим причинам.По словам пассажиров, регистрацию приостановили по техническим причинам.
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В соцсетях пассажиры, томящиеся в ожидании в аэропорту Краснодара, сообщили о задержке рейсов. Как объясняют люди, по техническим причинам временно приостановилась регистрация и посадка. При этом представители аэровокзала не объяснили пассажирам, что стало поводом.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 7 августа в 14:50 в телефонную справочную Международного аэропорта Краснодар поступило анонимное сообщение о минировании самолета. Якобы на борту авиалайнера находятся взрывные устройства. О каком конкретно рейсе говорил человек неизвестно. Однако любая подобная информация тщательно проверяется.

- Пассажиры и багаж вылетающего рейса были направлены в аэровокзал, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - С пассажирами работают представители авиакомпаний.

А сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов начали проверку. Сейчас кинологи вместе с собаками обследуют самолет и ищут подозрительные предметы.

- На данный момент есть незначительные задержки рейсов на вылет из Краснодара, - добавляют «КП» - Кубань» в аэропорту Краснодара.

Отметим, что подобный случай 7 августа произошел и в аэропорту Екатеринбурга. Неизвестный обратился по электронной почте в службу безопасности аэровокзала и сообщил о якобы заложенном в одном из пассажирских самолетов взрывном устройстве.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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