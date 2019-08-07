Ошибки при поиске работы

Поиск работы требует основательного терпения и заблаговременной подготовки. Претендент, имеющий престижное образование и впечатляющий опыт работы, может одним досадным промахом перечеркнуть свои очевидные достоинства. Особенно, если не обладает «прокачанными скиллами» трудоустройства.

Каждый соискатель желает получить достойную должность и финансовую независимость. Но чтобы желания не расходились с делом, следует внимательно подготовиться к поиску работы. Эксперты газеты «Городские Вакансии» рассмотрели типичные «роковые ошибки», способные дискредитировать кандидата на одном из важных этапов трудоустройства, а также методы их устранения.

Поиск работы. Начало.

Уже на этапе рассылки резюме стоит дальновидно «подстелить соломки». Важно учесть некоторые мелочи, способные привести к большому краху.

Аккаунт в соцсетях. Сегодня кадровики и рекрутеры часто проверяют социальные сети кандидатов на вакансию. Поэтому, перед соисканием работы, рекомендуется провести ревизию страниц. К примеру, год назад у вас была заметка про самодурство руководителя или стенания по поводу «работа, работа, перейди на Федота, а мне поспать охота» - вот это все надо удалить, так как подобными «шалостями» легко испортить свое деловое реноме.

Не вижу цель. Вы должны четко знать и понимать, к чему стремитесь. В резюме существует такой пункт, как «цель». Некоторые соискатели пишут там откровенно банальные фразы, например, «ищу хорошую работу с высокой зарплатой». Лучше лаконично и конкретно написать,к примеру, «должность менеджера по продажам».

Низкий КПД. Самопрезентация личностных качеств и профессионального опыта должна раскрывать соискателя в самом выгодном свете. Резюме — это ваша «визитная карточка», способная легко превратиться в «компромат». Плохая структура, обилие ошибок, «вода» и многословность, а также большое количество страниц — могут отпугнуть потенциального работодателя. Идеальное резюме должно быть качественно оформлено, умещаться на одном листе, содержать основные сведения и не иметь грамматических ошибок.

Одинаковое резюме и отклики. Не стоит бездумно отправлять одно и тоже резюме в разные компании на приглянувшиеся вакансии. Это не тот случай, когда количество способно перейти в качество. В резюме или в сопроводительном письме рекомендуется расписывать опыт и навыки, интересные именно этому работодателю.

Пассивность. Соискатель совершает ошибку если, разместив резюме в интернете и разослав его в несколько компаний, сидит и ждет «с моря погоды». Чтобы достигнуть результата, необходимо ежедневно проявлять активность. Например, позвоните работодателю и поинтересуйтесь: получил ли он ваше резюме, отправленное накануне.

Легкомыслие. Некоторые кандидаты, желая выделиться из массы соискателей, делают весьма эксцентричные поступки. Кто-то добавляет в сопроводительное письмо забавное четверостишие, а кто-то рассказывает на собеседовании анекдоты. Менеджер по персоналу солидной организации вряд ли оценит подобный артистизм и оригинальность. На работе в цене: серьезность, практичность и деловитость.

Отклики без разбора. Не надо «стрелять по воробьям из пушки», то есть, отправлять отклики на вакансии, где вы не соответствуете заявленным требованиям.

Собеседование. Миссия выполнима

Итак, резюме сыграло свою службу, и вас пригласили на собеседование. Чтобы произвести положительное впечатление, рекомендуется подготовиться и достойно себя проявить.

Необязательность. Если вам назначили собеседование, но вы решили на него не приходить, – обязательно поставьте в известность работодателя. Помимо того, что не прийти в оговоренное время – это дурной тон, так человек из-за подобного моветона потеряет время, ожидая вас.

Непунктуальность. Ничто так не раздражает работодателей, как отсутствие пунктуальности у соискателей. Опоздание – это настоящий провал. Помните: порой лучше никогда, чем поздно.

Дресс-код не найден. Если в обычной жизни вы тяготеете к эпатажу и не признаете сдержанной классики, то придется себя переломить, поскольку деловой внешний вид без вычурности – важное условие для достижения успеха. Также необходимо исключить кричащий макияж, избыток ювелирных украшений и перебор с ароматом парфюма.

Безынициативность. Работодатели ценят проявление интереса к их деятельности. Если соискатель заранее найдет и изучит информацию о компании, куда планирует устроиться, а затем козырнет этими сведениями во время интервью, то дополнительный плюс ему гарантирован.

Самоуверенность. Уверенность в собственных силах – это хорошо. А вот зашкаливание самоуверенности явно оттолкнет. Соискатель с апломбом, скорее всего, отправится в дальнейшее свободное плавание.

Неосмотрительность. Если вам задают вопросы, касающиеся выполнения обязанностей на будущей работе, не стремитесь сразу отвечать «справлюсь». Не старайтесь понравиться любой ценой. Лучше обдумайте: действительно ли вы соответствуете таким функциям, или для вас это слишком сложно. В противном случае вы рискуете попасть на работу, которая окажется совсем неподходящей.

Деньги вперед. Во многих компаниях принята негласная норма – раскрывать финансовую сторону только в конце собеседования. Особо нетерпеливые кандидаты начинают уже на старте горячо интересоваться материальной стороной вопроса. Чтобы произвести благоприятное впечатление, не стоит торопить события.

Отклонение от «нормы». На вопрос про ожидаемый уровень заработной платы не стоит отвечать по принципу «хочу». Задавая этот вопрос, рекрутер ждет адекватной оценки вами своих способностей. Чрезмерно высокие или, наоборот, неоправданное низкие цифры, озвученные при ответе на этот вопрос, способны отправить вашу кандидатуру в конец списка.

Трудоустройство. Заключительный аккорд

Собеседование позади, работодателю осталось оценить всех претендентов и принять окончательное решение. Главное – уже в финале не обнулить свой «счет».

Назойливость. Если вам дали четко понять, что работники кадровой службы самостоятельно оповестят вас о результатах собеседования – не нужно «обрывать» телефон компании, запаситесь терпением и выдержкой.

Все и сразу. Соискателю могут предложить обучение и временную неоплачиваемую стажировку, по итогам которой будет принято решение о его найме. Если эта работа устраивает вас по ключевым параметрам, не стоит отказываться от предложения. Не всегда получается перейти сразу «в дамки». Чаще ситуация отвечает выражению «терпенье и труд – все перетрут».

Кто ищет, тот всегда найдет. Кандидат может потерять много времени, прекратив поиски работы, ожидая «вердикта» от одной компании. К тому же, частая практика показывает, что в основном работодатели оповещают «счастливчиков» в случае благоприятного решения о трудоустройстве, а о других соискателях «забывают». Рекомендуется продолжать активные действия по поиску работы до момента получения конкретных договоренностей о трудоустройстве. В конце концов, если вас будут готовы взять несколько компаний, именно вы будете выбирать лучший для себя вариант.

Избегая типичных ошибок и компетентно подготовившись, соискателям проще продемонстрировать свои сильные стороны, чтобы получить достойную работу. Трудоустройство – ответственный этап, который способен стать началом большого пути, раскрывающим потенциал и все грани личности.