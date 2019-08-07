В прокуратуре извинились за уголовное дело против краснодарского поэта, обвиненного в оскорблении атеистов
Прокурор Прикубанского округа Краснодара Игорь Бондар принес официальные извинения Максиму Дроздову. Два года назад против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств атеистов в стихотворной форме.
- В соответствии со статьей 136 УПК РФ от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным уголовным преследованием, - написано в письме, пришедшем по адресу Дроздова.
Кроме того, в прокуратуре подтвердили, что мужчина имеет право требовать от государства возмещения имущественного и морального вреда. А также требовать отправить письма, реабилитирующие Максима Дроздова по месту учебы или работы.
Надо сказать, что добиться реабилитации ему удалось не сразу. В первой инстанции Дроздову отказали в этом праве. И лишь в апелляции жалоба была удовлетворена.
- У нас ушло 1,5 года, чтобы добиться реабилитации, - рассказывает «КП» - Кубань» адвокат поэта Алексей Аванесян. - Естественно, мы планируем воспользоваться им в полной мере.
Напомним, в октябре 2017 года обвинили в оскорблении чувств... атеистов. Он написал шуточное стихотворение "Еретичка", которое сочли оскорбительным.
На краю Руси Священной,
Где река уходит в даль,
На просторах широченных
Расцветает пастораль.
На пригорке Храм великий
Блестит златом куполов.
И в округе каждый житель
Шапку снять пред ним готов.
Чуть в сторонке, у опушки,
Прям во мху сырого дола,
В покосившейся избушке
Приютилась скромно школа.
Там, при тусклом блеклом свете,
Вверх взметнулись дружно руки.
В сельской школе малы дети
Постигают соль науки.
Тут же, в платьеце из ситца,
И бедна, и беспреданна,
Универа выпускница —
Их учитель, Марь Иванна
Вот малец, Петров Аркаша,
Руку тянет неспеша.
И учительницу нашу
Вопрошает, чуть дыша:
— Марь Иванна, мы науки
Учим каждый тут урок.
Но ведь это всё от скуки —
От науки есть ли прок?
Вот вчера отец Онуфрий
Говорил на службе нам,
Что бесовские науки
Просто форменный обман!
Чтобы сеять больше лёна —
Или даже больше льна,
Все биномы и ньютоны
Не нужны ведь ни хрена!
Мы зачем гранит тут гложем?
На фига нам всё учить?
Если мы Законом Божьим
Можем всем всё объяснить?
В печку бросивши поленьев,
Им учитель отвечает:
— Твой Онуфрий, к сожаленью,
Ничего не понимает.
Мы должны всему народу
Популярно объяснить:
Без познания природы
Человеку не прожить!
А познание возможно
Только лишь когда поймём:
В мире всё настолько сложно,
Что Господь тут не при чём.
В общем, милый мой Аркаша,
На вопрос твой вот ответ:
Только лишь наука наша
Нам поможет. Бога — нет!
Разрыдался тут мальчонка,
Он домой скорей бежит
К папе тянет он ручонки,
И в истерике кричит:
— Тятя, тятя, вы мне лгали!
Врали столько долгих лет!
Мне вот в школе рассказали,
Что ведь Бога… Бога — нет!
Все вокруг теперь рыдают
Весь в слезах честной народ.
Тут отца вдруг осеняет:
Всех созвать на общий сход!
Быстро сход они созвали,
И, гора чтоб спала с плеч,
Дружно вместе порешали:
Еретичку нужно сжечь!
Быстро принято решенье.
На дрова пошла осина.
Местный поп благословенье
Выдал вместе с керосином.
Председатель выдал спички,
И, под вопли, свист и ор,
Потащили еретичку
В очищающий костёр.
За околицей деревни,
На краю лесной опушки,
Там, где высятся деревья,
Тихо крестятся старушки.
Зацвели в лесу пролески,
Вдалеке щебечет птичка.
На костре, со слабым треском
Догорает еретичка…
- Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованный Дроздовым текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц, исходя из их отношения к религии. Смысловое понимание их призывает к враждебным действиям против них. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ГУВД России по краю, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и даже проконсультировались с экспертами-лингвистами.
- Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованный Дроздовым текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц, исходя из их отношения к религии. Смысловое понимание их призывает к враждебным действиям против них. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ГУВД России по краю, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
После нескольких допросов и месяцев нервотрепки 40-летнему мужчине вручили документ о прекращении уголовного дела - на памфлет неверующие обидеться не могли, потому что уголовное законодательство не включило для них такую возможность. Дело прекратили за отсутствием состава преступления
БЫЛ СЛУЧАЙ
В марте прошлого года реабилитации и извинений от правоохранительных органов добился известный в Майкопе эколог Валерий Бриних. В августе 2017 года Майкопский городской суд прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело об экстремизме в отношении него. Ему разъяснили право на реабилитацию, но получил извинения он только спустя год.
ИСТОЧНИК KP.RU