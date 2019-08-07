В прокуратуре извинились за уголовное дело против краснодарского поэта, обвиненного в оскорблении атеистов

Прокурор Прикубанского округа Краснодара Игорь Бондар принес официальные извинения Максиму Дроздову. Два года назад против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств атеистов в стихотворной форме.

- В соответствии со статьей 136 УПК РФ от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным уголовным преследованием, - написано в письме, пришедшем по адресу Дроздова.

Кроме того, в прокуратуре подтвердили, что мужчина имеет право требовать от государства возмещения имущественного и морального вреда. А также требовать отправить письма, реабилитирующие Максима Дроздова по месту учебы или работы.

Надо сказать, что добиться реабилитации ему удалось не сразу. В первой инстанции Дроздову отказали в этом праве. И лишь в апелляции жалоба была удовлетворена.

- У нас ушло 1,5 года, чтобы добиться реабилитации, - рассказывает «КП» - Кубань» адвокат поэта Алексей Аванесян. - Естественно, мы планируем воспользоваться им в полной мере.

Напомним, в октябре 2017 года обвинили в оскорблении чувств... атеистов. Он написал шуточное стихотворение "Еретичка", которое сочли оскорбительным.

На краю Руси Священной,

Где река уходит в даль,

На просторах широченных

Расцветает пастораль.

На пригорке Храм великий

Блестит златом куполов.

И в округе каждый житель

Шапку снять пред ним готов.

Чуть в сторонке, у опушки,

Прям во мху сырого дола,

В покосившейся избушке

Приютилась скромно школа.

Там, при тусклом блеклом свете,

Вверх взметнулись дружно руки.

В сельской школе малы дети

Постигают соль науки.

Тут же, в платьеце из ситца,

И бедна, и беспреданна,

Универа выпускница —

Их учитель, Марь Иванна

Вот малец, Петров Аркаша,

Руку тянет неспеша.

И учительницу нашу

Вопрошает, чуть дыша:

— Марь Иванна, мы науки

Учим каждый тут урок.

Но ведь это всё от скуки —

От науки есть ли прок?

Вот вчера отец Онуфрий

Говорил на службе нам,

Что бесовские науки

Просто форменный обман!

Чтобы сеять больше лёна —

Или даже больше льна,

Все биномы и ньютоны

Не нужны ведь ни хрена!

Мы зачем гранит тут гложем?

На фига нам всё учить?

Если мы Законом Божьим

Можем всем всё объяснить?

В печку бросивши поленьев,

Им учитель отвечает:

— Твой Онуфрий, к сожаленью,

Ничего не понимает.

Мы должны всему народу

Популярно объяснить:

Без познания природы

Человеку не прожить!

А познание возможно

Только лишь когда поймём:

В мире всё настолько сложно,

Что Господь тут не при чём.

В общем, милый мой Аркаша,

На вопрос твой вот ответ:

Только лишь наука наша

Нам поможет. Бога — нет!

Разрыдался тут мальчонка,

Он домой скорей бежит

К папе тянет он ручонки,

И в истерике кричит:

— Тятя, тятя, вы мне лгали!

Врали столько долгих лет!

Мне вот в школе рассказали,

Что ведь Бога… Бога — нет!

Все вокруг теперь рыдают

Весь в слезах честной народ.

Тут отца вдруг осеняет:

Всех созвать на общий сход!

Быстро сход они созвали,

И, гора чтоб спала с плеч,

Дружно вместе порешали:

Еретичку нужно сжечь!

Быстро принято решенье.

На дрова пошла осина.

Местный поп благословенье

Выдал вместе с керосином.

Председатель выдал спички,

И, под вопли, свист и ор,

Потащили еретичку

В очищающий костёр.

За околицей деревни,

На краю лесной опушки,

Там, где высятся деревья,

Тихо крестятся старушки.

Зацвели в лесу пролески,

Вдалеке щебечет птичка.

На костре, со слабым треском

Догорает еретичка…

- Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованный Дроздовым текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц, исходя из их отношения к религии. Смысловое понимание их призывает к враждебным действиям против них. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ГУВД России по краю, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и даже проконсультировались с экспертами-лингвистами.

- Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованный Дроздовым текст содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц, исходя из их отношения к религии. Смысловое понимание их призывает к враждебным действиям против них. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ГУВД России по краю, - сообщали «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

После нескольких допросов и месяцев нервотрепки 40-летнему мужчине вручили документ о прекращении уголовного дела - на памфлет неверующие обидеться не могли, потому что уголовное законодательство не включило для них такую возможность. Дело прекратили за отсутствием состава преступления

БЫЛ СЛУЧАЙ

В марте прошлого года реабилитации и извинений от правоохранительных органов добился известный в Майкопе эколог Валерий Бриних. В августе 2017 года Майкопский городской суд прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело об экстремизме в отношении него. Ему разъяснили право на реабилитацию, но получил извинения он только спустя год.