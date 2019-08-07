Обзор матча Краснодар - Порту 7 августа 2019 – 0:1. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» уступил «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча забил со штрафного, заработанного Зе Луишем, Сержиу Оливейра. Ответная встреча в Португалии состоится 13 августа.

Все решил единственный мячФото: Александр РАЙКО

Исторический для «Краснодара» матч против «Порту» хозяева поля начали в необычном составе. Лимита на легионеров в Лиге Чемпионов нет, а потому на старте у «быков» вышли только трое россиян – Сафонов, Петров и Камболов. Тройку нападения составили Намли, Вандерсон и Берг. «Порту» оставил Зе Луиша на скамейке, атаки был призвал завершать Марега.

Из важных деталей – трибуны стадиона «Краснодар», разумеется, были забиты под завязку, на них оказались и тренеры Мурад Мусаев и Сержиу Консейсау. Наставник «быков» под санкциями УЕФА из-за отсутствия лицензии PRO, а португальца наказали за опоздание команды на матч с «Ливерпулем» в прошлом сезоне.

Сергей Галицкий и Мурад МусаевФото: Александр РАЙКО

С первых минут опытный «Порту» завладел инициативой, опровергнув догадки о неоптимальной форме из-за того, что этот матч был для них первым официальным в сезоне. А «Краснодар» явно был под психологическим давлением – мысли о важности дебюта в Лиге Чемпионов сковывали действия игроков на поле. Игра хозяев напоминала второй тайм субботнего матча с «Зенитом».

В первые 15 минут шанс отличиться имел Марега, который получил разрезающую передачу и с острого угла бил по воротам Сафонова – мяч пролетел мимо дальней штанги. Примерно через десять минут все тот же Марега отдавал передачу в штрафную, первый удар блокировал Спайич, а добивание Короны с 10 метров пришлось во вратаря.

Моменты матча Краснодар - ПортуФото: Александр РАЙКО

Только после получаса игры «Краснодар» смог понемногу выровнять игру. Берг пытался цепляться за мячи, а Намли накручивал на фланге защитников. В концовке тайма Данилу снес у линии штрафной Кабелла и получил предупреждение. Берг бил из очень хорошей позиции, но удар пришелся сильно выше ворот. Парой дальних выстрелов и желтой карточкой отметился Камболов, но угрозы Марчесин в первом тайме так и не ощутил. Это не мешало оптимистично смотреть в будущее болельщикам «Краснодара». Однако непривычные 39% владения мячом в домашней игре смущали.

Во втором тайме игра была равной, практически с первых минут оба тренерских штаба отправили на разминку группы игроков. Краснодарцы заставили «Порту» нарушать правила – желтые карточки получили Баро и Корона. Но ударов в створ ворот у хозяев поля не прибавлялось. Вандерсон и Кабелла попадали в офсайды, а до Берга мяч не доходил. В середине тайма игру освежили Ари, вышедший вместо шведа и джокер Сулейманов. Но замена «Порту» заставила стадион ахнуть раньше, это Диас бил через себя – неточно.

Последние 15 минут матча на поле провел Зе Луиш, который уже не раз забивал «Краснодару» в составе «Спартака» - трибуны встретили его выход неодобрительным гулом.

Зе Луиш заработал штрафнойФото: Александр РАЙКО

Игра продолжала быть упорной, вязкой и без серьезных угроз. Но «Краснодар» создал свой первый голевой момент. На 80-й минуте Сулейманов отдал на Петрова, тот прострелил в штрафную на Кабелла и француз мощно бил под перекладину – Марчесин в блестящем прыжке спас «Порту» от верного гола.

Исход матча решил один голФото: Александр РАЙКО

А вот «Порту» свой шанс использовал. Зе Луиш упал перед штрафной после стычки со Спайичем и заработал штрафной. Сержиу Оливейра точным прямым ударом не оставил шансов Сафонову. Шла 89-я минута матча.

Оставшегося времени, включая четыре добавленных минуты не хватило «Краснодару», чтобы сравнять счет.

Фоторепортаж с матча Краснодар - Порту 7 августа.

ОБЗОР МАТЧА

0-1 Сержиу Оливейра 89' Краснодар - Порту .

Итоговый счет и голы

Краснодар – Порту 0:1 (0:0). Голы: Сержиу Оливейра, 89.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов (В), Мартынович (К), Спайич, Рамирес, Петров, Вилена, Камболов (Фьолусон, 72), Кабелла, Намли (Сулейманов, 66), Вандерсон, Берг (Ари, 62).

Порту: Марчесин (В), Пепе, Маркано, Ромариу Баро (Диас, 55), Алекс Теллес, Корона (Отавио, 85), Уилсон Манафа, Данилу (К), Франсиско Соарес (Зе Луиш, 74), Сержиу Оливейра, Марега.

Судья: Тобиас Штилер (Германия)

Предупреждения: Камболов, 28 – Данилу, 38, Баро, 49, Корона. 63.

7 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 834 зрителя.