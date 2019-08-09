В Новороссийске хотят сделать капремонт мемориала «Малая Земля»

Мемориал «Малая Земля» официально открыли в 16 сентября 1982 года в день 39-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Новороссийске. На мероприятие пришли тысячи горожан и военных, а Леонид Брежнев, который освобождал город, на событие так и не приехал. С тех пор мемориал не ремонтировали – почти 37 лет. Лишь в 2004 году минкульт России выделил 1 млн рублей на реставрацию, хотя по оценкам экспертов требовалось 60 млн. И вот на прошлой неделе от памятника откололся кусок облицовки. К счастью, никто не пострадал. Опасный участок огородили лентой и поставили для поддержания фасада 4 металлических балки.

С «Малой Земли» отвалился кусок облицовки\ФОТО: «Наша газета».

- О случившемся мы сообщили в краевую администрацию, - говорит Татьяна Тонких, директор «Новороссийского исторического музея-заповедника». – Губернатор края в курсе проблемы. 6 августа прошло совещание конкретно о мемориале «Малая Земля», чтобы обсудить реставрацию. Сейчас объект находится на экспертизе управления по госохраны объектов культурного наследия края. Специалисты должны оценить ущерб, что и как нужно реставрировать. Говорить о сроках реставрации пока рано, не успели рассчитать стоимость всех работ. Да и реставрацией таких объектов могут заниматься компании со спецразрешением. Из-за обрушения части облицовки вход в музей внутри «Малой Земли» по-прежнему открыт.

На самом деле мемориал «Малая Земля» до 2017 года был федеральной собственностью, поэтому деньги на реставрацию могло выделить только государство. В 2018-ом памятник передали региону. Сейчас власти рассматривают возможность капремонта культурного наследия.

- Мы в курсе ситуации, - говорит Роман Семихатский, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. – Сейчас готовимся к оценке ущерба «Малой Земле». Будем исследоваться весь памятник, хотим рассчитать стоимость капремонта. Было бы хорошо успеть к 75-му Дню Победы, но это вряд ли получится. Только полгода уйдет на составление проекта. Фундамент мемориала находится в воде, чтобы проверить его прочность, придется осушить участок Черного моря.

По словам Романа Семихатского, смету на реставрацию составят после обследования памятника, и лицензированная компания начнет работы. Сколько денег на это нужно, пока неизвестно.

- Есть пример капремонта почти аналогичных объектов – «Родина-мать» в Волгограде, - продолжает Роман Семихатский. - Ее ремонтировали последний раз 52 года назад. Реставрация началась в 2014 году и закончится только весной 2020 года. «Малая Земля», конечно, меньше по размеру в несколько раз, но все равно на реставрацию потребуется много времени.