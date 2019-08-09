На дорогах к морю приставы будут ловить должников до конца лета

Представьте, у вас отпуск, вы едете к морю и уже представляете, как будете купаться в освежающей воде и загорать под ласковым солнцем. Но тут… вас останавливает инспектор ГИБДД, а рядом с ним пристав. Пройдемте, говорят. Оказывается, что есть долги. Взыскать их – это основная задача судебного пристава.

Должники здесь тоже не отстают: прячут имущество. Бывает, что переписывают на других людей, а бывает, что и в землю закапывают.

Тема дня - По дороге к морю приставы забирают машины у должников - Краснодар - 07.08.2019 00:00 00:00

Такие хитрости заставляют приставов также идти на оригинальные ходы. Одним из таких стал рейд на трассе к Черному морю. Тогда, расположившись вместе с инспекторами ГИБДД под Горячим Ключом всего за шесть часов остановили 51 машину. Пять авто изъяли на месте, а еще 19 оставили на ответственном хранении у хозяина. Также удалось взыскать 376 тысяч рублей.

- В Краснодаре прошло уже три рейда. В общей сложности взыскали задолженности на сумму более 3 млн. рублей. Также были арестованы порядка 70 автомобилей, принадлежащих должникам, - рассказывает «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. – Еще у нас была история, когда на Тургенгевском мосту остановили мужчину, который был должен почти 1,2 миллиона. Ему сказали, либо оплачивай, либо будем арестовывать машину. Мужчина тут же достал карточку и погасил всю сумму.

КОГО ЛОВЯТ?

Сейчас во время рейдов останавливают только должником с пропиской в Краснодарском крае. Соседнюю Адыгею не трогают.

Машины в потоке вычисляют по номерам.

Если вы едете на машине должника, и вас останавливают ГИБДД и приставы, то никто авто не будет тут же арестовывать.

- Авто оставят на ответственном хранении. То есть будет запрет на регистрационные действия, однако до моря и обратно вам не придется идти пешком, - комментирует Лысечко.

ЧТО МОГУТ ЗАБРАТЬ?

Хотим сразу успокоить. Если вы уже успели представить, как у вас забирают машину, то выдохните. Дело в том, что арестовать имущество могут на сумму соразмерную с величиной долга. Иными словами, если нарушитель должен 30 тысяч рублей, то никто не будет арестовывать авто. Даже если оно стоит 200 тысяч.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, вы можете запретить инспектору ГИБДД передавать ваши документы на машину и права. Могут возникнуть споры на этот счет, но нужно стоят на своем.

Если все-таки приставы вам заявляют о долге, то нужно спросить о постановлении. Если вас письменно не уведомляли о долге, то в момент остановки просите постановление. С момента его получения у вас есть 10 дней на обжалование или оплату.

- Однако вам ничего не мешает оплатить сразу на месте. Дело в том, что долг все равно никуда не денется. Чем дольше не платить, тем больше проблем в итоге, - рассуждает начальник пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю.