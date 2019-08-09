2019-08-09T11:25:08+03:00
Происшествия

«Их гибель была кому-то выгодна»: На Кубани похоронили зарезанную в собственном доме семью с 5-летним ребенком

Близкие и друзья считают, что женщина не могла убить мужа и сына [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Поверить в гибель всей семьи в станице до сих пор не могут.Поверить в гибель всей семьи в станице до сих пор не могут.
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На прощании с семьей Бондиных (фамилия изменена – Авт.), чьи тела нашли в собственном доме, казалось, собралась вся станица Новопокровская. На похороны пришли не только родственники и коллеги, но и те, кто об убитых узнал из новостей.

- Поверить не могу, такие хорошие люди были, как такое могло произойти, - шептала на ухо женщина с платком в руках своей приятельнице.

32-летнего Николая и 33-летнюю Ирину (имена изменены – Авт.) хоронили в закрытых гробах, лишь лицо их 5-летнего сына Марка оставили открытым. Тела всех трех членов семьи обнаружили лишь спустя сутки после смерти.

В этом доме Бондины жили последние несколько лет, здесь же их нашли мертвыми. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В этом доме Бондины жили последние несколько лет, здесь же их нашли мертвыми. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Тревогу изначально забил напарник Николая. Вместе молодые люди работали строителями. 5 августа должны были сдавать очередной объект. Коллега не отвечал на телефон. Тогда товарищ приехал к его дому, увидел, что дверь закрыта на замки, хотя обычно хозяева так не делали. Насторожившись, мужчина вызвал полицию. Как позже выяснилось, не зря…

На полу в луже крови правоохранители обнаружили Николая, а в кровати – его 5-летний Марк. На их телах были ножевые ранения. Лезвие убийца вонзил прямо в грудь – выжить отец и сын просто не могли.

- А в дверном проеме нашли лежащее тело 33-летней женщины с признаками асфиксии, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. – Рядом с ней записка, в которой, по мнению следствия, женщина указала место, где она хотела, чтобы похоронили ее семью.

Друзья говорят, что семья была набожной.

Друзья говорят, что семья была набожной.

Как потом узнали друзья, на листке было написано «к брату и маме».

- Многие в станице знают, что Ирина недавно потеряла всех своих родных – любимую маму, а потом брата. Про отца ее никогда не слышали. Похоронив родственников, она резко изменилась, стала очень странной, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница станицы, пожелавшая остаться неизвестной. - Не была агрессивной, не устраивала скандалы, скорее, наоборот, тихая стала, как мышь… А соседи говорили, что слышали, как она разговаривает сама с собой, когда белье вешала или двор подметала. Голоса вроде какие-то слышала. Видать, это и толкнуло ее на страшное…

Поверить в гибель всей семьи в станице до сих пор не могут.

- Буквально за пару дней до смерти они приезжали в гости к бабушке Марка. Она катала внука на качелях, играла вместе с ним, смеялась. Кто знал, что это будет в последний раз, - вздыхают соседи.

Те, кто хорошо знал семью, считают – Ирина не могла вонзить нож в любимых мужа и сына.

Родственники говорят, что Ирина очень любила своего сына.

Родственники говорят, что Ирина очень любила своего сына.

- Семья очень приветливая. Они не были алкоголиками, наоборот, муж – работяга, она - хозяйка отличная. Набожны очень были. Маркушу Ирина обожала, любящая мать никогда бы не убила своего сына, - говорят друзья Бондиных. – В последнее время, денежные проблемы у них были, занимали, но старались тут же отдавать. Может быть, перед кем-то долг большой образовался. Их смерть кому-то была выгодна. В доме все инсценировали по определенному плану, записку Ирину могли заставить и написать. Никто в ту роковую ночь в доме не был, свечку не держал. Утверждать, что это убийство, рано! Надеемся, что следователи разберутся.

Напомним, после трагедии Следком Кубани возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что погибшая семья была благополучной и на учете в соцслужбах не стояла. Оба родителя работали, а ребенок ходил в детский сад. Однако во время расследования специалисты обратят внимание на условия жизни и воспитания мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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