«Их гибель была кому-то выгодна»: На Кубани похоронили зарезанную в собственном доме семью с 5-летним ребенком

На прощании с семьей Бондиных (фамилия изменена – Авт.), чьи тела нашли в собственном доме, казалось, собралась вся станица Новопокровская. На похороны пришли не только родственники и коллеги, но и те, кто об убитых узнал из новостей.

- Поверить не могу, такие хорошие люди были, как такое могло произойти, - шептала на ухо женщина с платком в руках своей приятельнице.

32-летнего Николая и 33-летнюю Ирину (имена изменены – Авт.) хоронили в закрытых гробах, лишь лицо их 5-летнего сына Марка оставили открытым. Тела всех трех членов семьи обнаружили лишь спустя сутки после смерти.

В этом доме Бондины жили последние несколько лет, здесь же их нашли мертвыми. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Тревогу изначально забил напарник Николая. Вместе молодые люди работали строителями. 5 августа должны были сдавать очередной объект. Коллега не отвечал на телефон. Тогда товарищ приехал к его дому, увидел, что дверь закрыта на замки, хотя обычно хозяева так не делали. Насторожившись, мужчина вызвал полицию. Как позже выяснилось, не зря…

На полу в луже крови правоохранители обнаружили Николая, а в кровати – его 5-летний Марк. На их телах были ножевые ранения. Лезвие убийца вонзил прямо в грудь – выжить отец и сын просто не могли.

- А в дверном проеме нашли лежащее тело 33-летней женщины с признаками асфиксии, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. – Рядом с ней записка, в которой, по мнению следствия, женщина указала место, где она хотела, чтобы похоронили ее семью.

Друзья говорят, что семья была набожной.

Как потом узнали друзья, на листке было написано «к брату и маме».

- Многие в станице знают, что Ирина недавно потеряла всех своих родных – любимую маму, а потом брата. Про отца ее никогда не слышали. Похоронив родственников, она резко изменилась, стала очень странной, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница станицы, пожелавшая остаться неизвестной. - Не была агрессивной, не устраивала скандалы, скорее, наоборот, тихая стала, как мышь… А соседи говорили, что слышали, как она разговаривает сама с собой, когда белье вешала или двор подметала. Голоса вроде какие-то слышала. Видать, это и толкнуло ее на страшное…

Поверить в гибель всей семьи в станице до сих пор не могут.

- Буквально за пару дней до смерти они приезжали в гости к бабушке Марка. Она катала внука на качелях, играла вместе с ним, смеялась. Кто знал, что это будет в последний раз, - вздыхают соседи.

Те, кто хорошо знал семью, считают – Ирина не могла вонзить нож в любимых мужа и сына.

Родственники говорят, что Ирина очень любила своего сына.

- Семья очень приветливая. Они не были алкоголиками, наоборот, муж – работяга, она - хозяйка отличная. Набожны очень были. Маркушу Ирина обожала, любящая мать никогда бы не убила своего сына, - говорят друзья Бондиных. – В последнее время, денежные проблемы у них были, занимали, но старались тут же отдавать. Может быть, перед кем-то долг большой образовался. Их смерть кому-то была выгодна. В доме все инсценировали по определенному плану, записку Ирину могли заставить и написать. Никто в ту роковую ночь в доме не был, свечку не держал. Утверждать, что это убийство, рано! Надеемся, что следователи разберутся.

Напомним, после трагедии Следком Кубани возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что погибшая семья была благополучной и на учете в соцслужбах не стояла. Оба родителя работали, а ребенок ходил в детский сад. Однако во время расследования специалисты обратят внимание на условия жизни и воспитания мальчика.