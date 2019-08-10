В Анапе фанаты набросились на Ольгу Бузову

У Ольги Бузовой, как и у многих звезды эстрады, сейчас гастрольный чес по Черноморскому побережью. На концертных площадках певцы сменяют друг друга, а поклонники томятся в ожидании любимых кумиров.

Накануне Ольга Бузова отгремела с концертом в Сочи, затем выступила в Геленджике. А затем певица выехала в Анапу. По дороге, правда, случилась незапланированная остановка. Виной тому стали поклонники.

Звезда ехала в машине с водителем по трассе, наслаждаясь пейзажами за окном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725267" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова едет в Анапу Видео: instagram.com/buzova86.

- Такая невероятная красота вокруг: горы, солнце, мы едем в Анапу, - записала короткое видео Ольга Бузова и тут же поделилась в своем Instagram.

В какой-то момент она заметила большую растяжку, которую нарисовали фанаты, написав большими буквами «Лайкер Бузова стой любим» (орфография сохранена - прим.ред.). Они поджидали любимую певицу на обочине дороги с раннего утра в надежде, что та заметит их баннер и остановится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725265" frameborder="0"></iframe> Парни в Анапе остановили Ольгу Бузову на трассе. Видео: instagram.com/buzova86.

Кто бы мог подумать, что именно так и произойдет. Ольга Бузова попросила водителя остановиться. Выбежав из машины, она пошла к своим поклонникам. Вокруг нее тут же собрались парни, которые не верили своим глазам.

- Оля, ты - лучшая! Мы так тебя ждали, - кричали мужчины с телефонами в руках.

Певица с удовольствием сфотографировалась с парнями и продолжила свой путь. Как оказалось, от такого внимания Бузова была в восторге.

- Анапа, вот это прием. Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это. Парни, спасибо. Ваша Оля, - написала она в своем Instagram.

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Свое путешествие она транслирует в инстаграме в режиме онлайн. Еще вчера звезда жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру, но отказываться от гастролей не стала (читайте далее)