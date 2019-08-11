На Кубани в Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

11 августа дежурный ЕДДС Туапсинского района сообщил, что в 1,5 километрах от берега поселка Джубга горит рыболовецкое судно. На борту терпели бедствие 6 членов экипажа, их доставили на берег попутные суда неподалеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725365" frameborder="0"></iframe> На Кубани в море загорелось рыболовецкое судно.Источник: ЧП Краснодар

- По предварительным данным, загорелся двигатель рыболовецкого судна, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - На борту находилось 6 человек. Погибших и пострадавших нет. Судно затонуло. Подразделения МЧС дежурили с берега, к месту происшествия прибыли подразделения «КубанСПАС».