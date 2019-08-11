2019-08-11T23:02:51+03:00
Происшествия

На Кубани в Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

На борту было 6 человек [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: скриншот видеоФОТО: скриншот видео
Изменить размер текста:

11 августа дежурный ЕДДС Туапсинского района сообщил, что в 1,5 километрах от берега поселка Джубга горит рыболовецкое судно. На борту терпели бедствие 6 членов экипажа, их доставили на берег попутные суда неподалеку.

На Кубани в море загорелось рыболовецкое судно.Источник: ЧП Краснодар

- По предварительным данным, загорелся двигатель рыболовецкого судна, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - На борту находилось 6 человек. Погибших и пострадавших нет. Судно затонуло. Подразделения МЧС дежурили с берега, к месту происшествия прибыли подразделения «КубанСПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туапсе: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Они боролись до конца и ушли героями»: Семьям сотрудников Росатома, погибших при взрыве реактивного двигателя, выплатят 120 окладов
В корпорации признали, что после взрыва реактивного двигателя было повышение радиационного фона в два раза, длилось оно около часа [видео]
Новости 24