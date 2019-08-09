На Кубани разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 13-летней падчерицы

Чудовищное преступление произошло поздним вечером, 3 августа, в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. 13-летняя Яна (имя изменено, - Авт.) жила вместе с мамой и отчимом. Мать школьницы работает медсестрой и частенько остается в больнице на ночное дежурство. Так было и в тот день.

- Отчим девочки, 37-летний Роман Шилов подошел к постели спящего подростка, разбудил и надругался над ней, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Перед тем как изнасиловать девочку он предупредил, что убьет, если Яна расскажет обо всем матери. И девочка молчала до утра. Однако утром мать не узнала свою обычно жизнерадостную малышку. Всю ночь девочка проплакала в подушку.

- Утром следующего дня она рассказала-таки матери, что с ней произошло. Шилов в это время ушел на работу, - поясняют следователи. - И женщина в тот же момент отправилась с заявлением в полицию.

Между тем, Роману Шилову удалось скрыться до того, как к нему приехали полицейские.

Сейчас 37-летний житель станицы Бриньковской объявлен в федеральный розыск. Ориентировки с его фотографией висят на каждом столбе по району. На вид ему 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно- русого цвета, коротко стриженные, в области правой брови ссадина.

Всех, кто знает, где находится Роман Шилов, просят звонить по телефонам 8 (861-43)3-13-08, 8 (861-43)2-13-02 или 02.